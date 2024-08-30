Китай ограничил диапазон частот для беспроводных зарядок, устройства apple попали под запрет

В Китае запретили продажу некоторых типов беспроводных зарядных устройств, как сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
Управление Министерства промышленности и информационных технологий Китая объявило, что с 1 сентября продажи беспроводных зарядок будут ограничены. Причиной этого стало то, что многие модели используют частоты, предназначенные для авиационной отрасли, что может вызывать помехи.
С наступлением осени беспроводные зарядные станции смогут функционировать только в трёх определённых диапазонах частот: 100-148,5 кГц, 6765-6795 кГц и 13553-13567 кГц.
Издание SCMP отмечает, что в первую очередь запрет затронет зарядные станции Apple MagSafe для iPhone, которые работают на частоте 360 кГц, выходящей за рамки разрешённых диапазонов.
Эти меры призваны обеспечить безопасность и предотвратить возможные помехи в работе критически важных систем, таких как авиационное оборудование. Производители и поставщики беспроводных зарядных устройств должны будут адаптироваться к новым требованиям, чтобы продолжать свою деятельность на китайском рынке.
Также власти установили максимальную мощность зарядных станций на уровне 80 ватт. Импорт зарядных устройств, не соответствующих новым ограничениям, будет запрещён.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kihopczmaluoch (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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