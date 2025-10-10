Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Декорация для съёмок фильма "Остров". Пос. Рабочеостровск
Декорация для съёмок фильма "Остров". Пос. Рабочеостровск
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:35

По следам "Левиафана" и "Чебурашки": зрители превращаются в героев фильмов

Исследование Туту показало, что кинотуризм становится новым направлением внутреннего туризма

Интерес к путешествиям по местам съёмок кино в России стремительно растёт. По данным сервиса "Туту", каждый второй опрошенный заявил, что хотел бы отправиться в такую поездку. Ещё недавно это оставалось нишевым увлечением, но теперь феномен постепенно превращается в заметный тренд.

Особенно популярны направления, связанные с конкретными фильмами: Медвежьегорск и дом Кузякиных из "Любовь и голуби", Сочи после выхода "Чебурашки", а также Москва, Санкт-Петербург и Крым. "Коммерсантъ" отмечает, что пока в стране нет полноценных турпакетов по киноместам — всё держится на личном интересе путешественников и частной инициативе. Тем не менее потенциал огромный: кино уже формирует новые туристические маршруты, даже если они пока не институционализированы.

Териберка и "Левиафан"

Одним из самых известных примеров считается Териберка, ставшая "живой декорацией" фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Несмотря на активный туристический поток, здесь всё ещё можно увидеть узнаваемые пейзажи. Дорога от Мурманска теперь почти полностью асфальтирована, добраться можно либо трансфером, либо на личном авто. Даже если сам фильм оставил спорные впечатления, место стоит посещения — природный колорит уникален и продолжает сохранять атмосферу северной глубинки.

Рабочеостровск и "Остров"

Декорации фильма "Остров" Павла Лунгина в Рабочеостровске (Карелия) не сохранились, но осталось каменное строение — бывшая "кочегарка" персонажа Мамонова. Оно находится неподалёку от порта, на небольшом острове. Это скорее остановка по пути к Соловкам, чем самостоятельная цель, но для ценителей кинематографа и северного колорита — интересная точка.

Медвежьегорск и "Находка"

На окраине Медвежьегорска, в местечке "Малая Медвежка", поклонники фильма "Находка" Виктора Демента могут увидеть домик, где по сюжету инспектор Русанов находит ребёнка. Территория принадлежит базе отдыха, но пройти к объекту можно. Приезжать специально ради одного места не обязательно, однако как часть маршрута по Карелии оно вписывается органично.

Астраханские степи и "Орда"

Декорации фильма "Орда" Андрея Прошкина сохранились в степях Астраханской области, неподалёку от Селитренного. Снаружи они выглядят грубо и незавершённо, но внутри поражают детализацией и атмосферой исторического пространства. От Астрахани путь займёт около 150 километров, но впечатление компенсирует расстояние — ощущение "перехода во времени" возникает буквально за пару шагов.

Суздаль и "Царь"

"Щурово городище" — самая удобная для посещения локация, связанная с фильмом "Царь" Павла Лунгина. Это часть туристического комплекса на окраине Суздаля, рядом с объектом "Горячие ключи". Здесь можно не только увидеть декорации, но и остановиться на отдых: есть гостиницы, бани, развлечения и инфраструктура. Для путешественников по Золотому кольцу это одно из самых доступных киномест.

Массовый тренд или энтузиазм одиночек?

Автор отмечает, что пока кинотуризм развивается "до того, как это стало мейнстримом". Люди ездят сами, находят объекты по старым фото, картам и рекомендациям, а готовых туров нет. Однако тенденция очевидна: фильмы становятся поводом для путешествий, а не просто визуальным фоном.

По оценкам российских гидов, всплеск интереса начинается через несколько месяцев после выхода фильма. Так было с "Левиафаном", "Чебурашкой", сериалом "Полярный", а ранее — с "Иваном Васильевичем", "Белым солнцем пустыни" и даже "Братом". Например, на Кольском полуострове до 2014 года Териберка была малоизвестной рыбацкой деревней, а сейчас туда организовывают поездки круглый год.

Что ещё может привлечь кинотуристов

В России существует множество локаций, которые не упомянуты в исходном тексте, но активно посещаются поклонниками кино:

  • Дом-музей "Любови и голубей" в Вологодской области — восстановленный объект, куда приезжают зрители со всей страны.
  • Деревня Ферапонтово, где снимали сцены фильма "Анна Каренина" (1967).
  • Плато Путorana — место съемок документальных проектов о Сибири и вдохновение для игровых картин.
  • Крымские виноградники и бухты, где создавались кадры из "Пиратов XX века" и "Человека-амфибии".

Мало кто знает, что в России снимали сцены из зарубежных фильмов: например, "Викинг" частично использовал натурные кадры из Архангельской области, а для "Утомлённых солнцем 2" строили масштабные конструкции под Рязанью.

Перспективы нового направления

Пока организованных маршрутов почти нет, но спрос быстро формируется. Туроператоры оценивают потенциал таких путешествий как один из самых перспективных форматов внутреннего туризма. Эксперты считают, что появление готовых программ дело ближайших лет, особенно если тренд продолжит расти.

Россия обладает не только природными, но и кинематографическими ресурсами: от Забайкалья до Калининграда найдутся места, знакомые миллионам зрителей. И пока индустрия не создала инфраструктуру, энтузиасты продолжают открывать эти локации самостоятельно — как когда-то это было с промышленным туризмом или экспедициями по заброшенным объектам.

Кинотуризм может стать новым способом "увидеть страну глазами режиссёров" — и, похоже, именно это сейчас и происходит.

