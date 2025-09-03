Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Креветки на гриле с чесноком
Креветки на гриле с чесноком
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:08

Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса

Королевские креветки варят в панцире без разморозки

Вы знали, что замороженные королевские креветки не нужно размораживать перед варкой? Этот простой лайфхак поможет сохранить их сочность и аромат. Давайте разберёмся, как сварить креветки так, чтобы они получились вкусными и нежными.

Ингредиенты для приготовления

  • Королевские креветки — 400 г
  • Вода — 1 л
  • Соль — 40 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец горошком — 9 шт.
  • Лимон — 0,25 шт. (для сока)
  • Петрушка — 10 г

Подготовка креветок и воды

Не нужно заранее размораживать королевские креветки — просто положите их в дуршлаг и тщательно промойте под тёплой водой, чтобы убрать лед и мусор.

Для аромата нам понадобится только сок лимона. Можно использовать и покупной лимонный сок, если свежего нет под рукой.

Вскипятите 1 литр воды в кастрюле. Добавьте лимонный сок, лавровый лист, перец горошком, петрушку и соль. Перемешайте и дайте покипеть 2 минуты.
Важно: количество соли кажется большим, но благодаря панцирю креветки не пересолятся.

Варка креветок: тонкости и время

  • Опустите креветки в кипящую приправленную воду.
  • Варите при среднем кипении не более 5 минут, если у вас варено-мороженные креветки.
  • Если креветки свежезамороженные (невареные), время варки увеличьте до 7 минут.
  • Следите, чтобы креветки не переварились — панцирь должен стать прозрачным, а цвет ярким.

Готовые креветки выньте шумовкой и дайте немного остыть. Их можно подать как самостоятельную закуску, сбрызнув лимонным соком и оливковым маслом, или с любимым соусом.

Также очищенные креветки отлично подходят для:

  • макаронных блюд
  • риса
  • салатов.

