Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса
Вы знали, что замороженные королевские креветки не нужно размораживать перед варкой? Этот простой лайфхак поможет сохранить их сочность и аромат. Давайте разберёмся, как сварить креветки так, чтобы они получились вкусными и нежными.
Ингредиенты для приготовления
- Королевские креветки — 400 г
- Вода — 1 л
- Соль — 40 г
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец горошком — 9 шт.
- Лимон — 0,25 шт. (для сока)
- Петрушка — 10 г
Подготовка креветок и воды
Не нужно заранее размораживать королевские креветки — просто положите их в дуршлаг и тщательно промойте под тёплой водой, чтобы убрать лед и мусор.
Для аромата нам понадобится только сок лимона. Можно использовать и покупной лимонный сок, если свежего нет под рукой.
Вскипятите 1 литр воды в кастрюле. Добавьте лимонный сок, лавровый лист, перец горошком, петрушку и соль. Перемешайте и дайте покипеть 2 минуты.
Важно: количество соли кажется большим, но благодаря панцирю креветки не пересолятся.
Варка креветок: тонкости и время
- Опустите креветки в кипящую приправленную воду.
- Варите при среднем кипении не более 5 минут, если у вас варено-мороженные креветки.
- Если креветки свежезамороженные (невареные), время варки увеличьте до 7 минут.
- Следите, чтобы креветки не переварились — панцирь должен стать прозрачным, а цвет ярким.
Готовые креветки выньте шумовкой и дайте немного остыть. Их можно подать как самостоятельную закуску, сбрызнув лимонным соком и оливковым маслом, или с любимым соусом.
Также очищенные креветки отлично подходят для:
- макаронных блюд
- риса
- салатов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru