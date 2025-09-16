Король на работе, принц на каникулах: почему Карла III раздражает принц Уильям

В британской монархии вновь наметился внутренний конфликт. Если раньше в центре внимания была сложная история отношений принца Гарри с отцом и братом, то теперь источники утверждают: больше всего раздражения у Карла III вызывает именно поведение наследника престола, принца Уильяма.

По словам королевского биографа Тины Браун, ситуация обострилась из-за того, что Уильям стал заметно меньше уделять времени официальным обязанностям. На этом фоне король, продолжающий выполнять государственные функции, несмотря на борьбу с онкологией, чувствует несправедливость.

"Карл считает тщательно культивируемый образ заботливого отца тактической критикой его собственных недостатков", — отметила биограф Тина Браун.

В чем корень конфликта

Главная претензия монарха — дисбаланс в нагрузке. За последние семь месяцев у принца Уильяма было пять семейных отпусков, в то время как сам Карл III провёл 175 официальных мероприятий всего за год. Для британской монархии, где традиционно ценят пример служения, это выглядит контрастно.

Отдельная тема — восприятие Уильяма публикой. Его позиционирование как "идеального отца" вызвало болезненные воспоминания у короля, которому в своё время часто упрекали недостаточное внимание к детям.

FAQ

Каковы обязанности наследника престола?

Он должен помогать монарху, участвовать в официальных мероприятиях, представлять страну на международной арене.

Сколько раз за год король Карл III выполнял публичные обязанности?

По данным биографа — 175 раз за 12 месяцев.

Почему Уильям критикуется чаще всего?

Из-за ощущения несоответствия между образом заботливого отца и количеством выполненных обязанностей.

Мифы и правда

Миф: Карл III больше раздражён Гарри.

Правда: сейчас его больше волнует отношение Уильяма к обязанностям.

Миф: Уильям отказывается от всех королевских функций.

Правда: он продолжает работать, но в меньшем объёме.

Миф: Гарри полностью примирился с семьёй.

Правда: встреча с отцом прошла успешно, но брат остаётся противником примирения.

3 интересных факта

Визит Гарри в Британию после 19 месяцев отсутствия стал заметным событием и сопровождался щедрым пожертвованием в 1,1 млн фунтов. Карл III продолжает активно выполнять обязанности даже в условиях болезни. В британской монархии всегда существовали конфликты поколений — ещё Елизавета II сталкивалась с несогласием принца Чарльза.

Исторический контекст

История конфликтов между монархами и наследниками уходит глубоко в прошлое. Георг VI и Эдуард VIII, королева Виктория и её сын Эдуард VII — подобные напряжения сопровождали британскую династию не раз. Каждый раз именно баланс между традициями и личными амбициями определял устойчивость монархии.