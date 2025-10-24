Брат утянул монархию на дно: зачем Карл III спешит в Ватикан именно сейчас

Карл III отправится в Ватикан в разгар громкого скандала, связанного с его младшим братом, принцем Эндрю, чьё имя вновь всплыло в контексте дела Джеффри Эпштейна. Ситуация вызвала бурю обсуждений в британском обществе и усилила давление на короля со стороны парламента.

Король между долгом и семьёй

На прошлой неделе принц Эндрю добровольно отказался от всех своих титулов, включая звание герцога Йоркского. Этот шаг стал неожиданным даже для приближенных ко двору. Несмотря на это, его юридический статус остаётся неопределённым: по британскому законодательству лишить титула можно лишь через специальный акт парламента.

Близкие к Букингемскому дворцу источники утверждают, что король Карл III рассматривает возможность отправки брата в удалённое поместье — замок Мэй в графстве Кейтнесс, на севере Шотландии. Такая мера, по словам инсайдеров, позволит "снизить общественное напряжение" и вернуть внимание к государственным делам.

"Карл прекрасно понимает, что репутация монархии зависит от того, насколько быстро и решительно он отреагирует", — отметил источник в окружении короля.

Визит, которого ждали 500 лет

Тем временем сам монарх готовится к визиту в Ватикан — событию, которое уже называют историческим. Карл III станет первым британским правителем за последние полтысячелетия, который публично примет участие в молитве вместе с Папой Римским.

Встреча с Папой Львом состоится в рамках государственного визита, запланированного на ближайшие дни. Это будет первая личная встреча двух лидеров после избрания понтифика в мае.

Королевские наблюдатели считают, что визит в Ватикан станет попыткой Карла продемонстрировать политическую выдержку и дипломатическую самостоятельность, несмотря на внутренние семейные кризисы.

Реакция парламента

Вестминстер, впрочем, не намерен оставаться в стороне. По данным Daily Mail, депутаты готовят предложение о перемещении Эндрю из Виндзора в Шотландию, где он проведёт время "вдали от внимания общественности". Официальные источники в правительстве подтверждают, что обсуждение этого вопроса идёт "в закрытом формате".

Политические обозреватели полагают, что британское общество пока не готово простить принца, даже несмотря на его формальное отречение от титулов.

А что если Эндрю уйдёт в тень?

Если решение об изоляции принца всё же будет принято, эксперты ожидают, что Букингемский двор начнёт "новую эпоху публичной сдержанности". Карл III уже не раз говорил о намерении сократить число активных членов королевской семьи, делая акцент на "служении, а не статусе".

FAQ

Почему визит Карла III в Ватикан так важен?

Потому что это первый подобный жест со времён Реформации. Он символизирует примирение и открытость между двумя ветвями христианства.

Какова роль принца Эндрю в скандале?

Он оказался в центре расследований, связанных с делом Эпштейна. Хотя сам Эндрю не признан виновным, его репутация сильно пострадала.

Может ли парламент лишить его титула?

Да, но для этого необходимо принять специальный закон — процедура редкая и политически чувствительная.

Повлияет ли скандал на популярность монархии?

Краткосрочно — да. Однако визит в Ватикан может смягчить общественную реакцию и показать короля как человека, способного действовать независимо.

Что будет с Эндрю дальше?

Наиболее вероятный сценарий — временное удаление из публичной жизни и переезд в Шотландию.

Мифы и правда

Миф: Эндрю уже лишён всех званий.

Правда: формально он отказался от титулов, но юридически процесс ещё не завершён.

Миф: визит Карла связан с политическим давлением.

Правда: поездка планировалась задолго до скандала.

Миф: встреча с Папой — религиозный акт.

Правда: это прежде всего дипломатическое мероприятие, имеющее символическое значение.

