Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Король Карл III
Король Карл III
© gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:26

Брат утянул монархию на дно: зачем Карл III спешит в Ватикан именно сейчас

Карл III посетит Ватикан на фоне дела принца Эндрю, связанного с Эпштейном

Карл III отправится в Ватикан в разгар громкого скандала, связанного с его младшим братом, принцем Эндрю, чьё имя вновь всплыло в контексте дела Джеффри Эпштейна. Ситуация вызвала бурю обсуждений в британском обществе и усилила давление на короля со стороны парламента.

Король между долгом и семьёй

На прошлой неделе принц Эндрю добровольно отказался от всех своих титулов, включая звание герцога Йоркского. Этот шаг стал неожиданным даже для приближенных ко двору. Несмотря на это, его юридический статус остаётся неопределённым: по британскому законодательству лишить титула можно лишь через специальный акт парламента.

Близкие к Букингемскому дворцу источники утверждают, что король Карл III рассматривает возможность отправки брата в удалённое поместье — замок Мэй в графстве Кейтнесс, на севере Шотландии. Такая мера, по словам инсайдеров, позволит "снизить общественное напряжение" и вернуть внимание к государственным делам.

"Карл прекрасно понимает, что репутация монархии зависит от того, насколько быстро и решительно он отреагирует", — отметил источник в окружении короля.

Визит, которого ждали 500 лет

Тем временем сам монарх готовится к визиту в Ватикан — событию, которое уже называют историческим. Карл III станет первым британским правителем за последние полтысячелетия, который публично примет участие в молитве вместе с Папой Римским.

Встреча с Папой Львом состоится в рамках государственного визита, запланированного на ближайшие дни. Это будет первая личная встреча двух лидеров после избрания понтифика в мае.

Королевские наблюдатели считают, что визит в Ватикан станет попыткой Карла продемонстрировать политическую выдержку и дипломатическую самостоятельность, несмотря на внутренние семейные кризисы.

Реакция парламента

Вестминстер, впрочем, не намерен оставаться в стороне. По данным Daily Mail, депутаты готовят предложение о перемещении Эндрю из Виндзора в Шотландию, где он проведёт время "вдали от внимания общественности". Официальные источники в правительстве подтверждают, что обсуждение этого вопроса идёт "в закрытом формате".

Политические обозреватели полагают, что британское общество пока не готово простить принца, даже несмотря на его формальное отречение от титулов.

А что если Эндрю уйдёт в тень?

Если решение об изоляции принца всё же будет принято, эксперты ожидают, что Букингемский двор начнёт "новую эпоху публичной сдержанности". Карл III уже не раз говорил о намерении сократить число активных членов королевской семьи, делая акцент на "служении, а не статусе".

FAQ

Почему визит Карла III в Ватикан так важен?
Потому что это первый подобный жест со времён Реформации. Он символизирует примирение и открытость между двумя ветвями христианства.

Какова роль принца Эндрю в скандале?
Он оказался в центре расследований, связанных с делом Эпштейна. Хотя сам Эндрю не признан виновным, его репутация сильно пострадала.

Может ли парламент лишить его титула?
Да, но для этого необходимо принять специальный закон — процедура редкая и политически чувствительная.

Повлияет ли скандал на популярность монархии?
Краткосрочно — да. Однако визит в Ватикан может смягчить общественную реакцию и показать короля как человека, способного действовать независимо.

Что будет с Эндрю дальше?
Наиболее вероятный сценарий — временное удаление из публичной жизни и переезд в Шотландию.

Мифы и правда

  • Миф: Эндрю уже лишён всех званий.
    Правда: формально он отказался от титулов, но юридически процесс ещё не завершён.

  • Миф: визит Карла связан с политическим давлением.
    Правда: поездка планировалась задолго до скандала.

  • Миф: встреча с Папой — религиозный акт.
    Правда: это прежде всего дипломатическое мероприятие, имеющее символическое значение.

Интересные факты

  1. Последний британский монарх, посетивший Ватикан, был Генрих VIII — до того, как он разорвал отношения с Римом.

  2. Замок Мэй, куда могут сослать Эндрю, принадлежал королевской семье с XVIII века.

  3. Король Карл III известен своей поддержкой межконфессионального диалога — он не раз участвовал в встречах с мусульманскими и иудейскими лидерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Калифорнийского университета: почти половина поколения Z выбирает анимацию вместо игрового кино вчера в 21:59
"Друзья" проиграли "Губке Бобу": кого зумеры поставили в топ-25 любимых фильмов и сериалов

Новое поколение зрителей ломает привычные рамки киноиндустрии: зумеры массово выбирают анимацию, где находят честность, эмоции и истории про себя.

Читать полностью » Автор вчера в 20:41
Он снова копается в мозгах: автор "Клана Сопрано" берётся за самое страшное дело холодной войны

Дэвид Чейз возвращается на телевидение с мрачным сериалом о реальной программе ЦРУ по управлению сознанием.

Читать полностью » Актёр Джозеф Гордон-Левитт призвал приостановить разработку сверхразумного ИИ вчера в 19:31
Голливуд против роботов: почему Гордон-Левитт хочет заморозить искусственный интеллект

Джозеф Гордон-Левитт призвал приостановить развитие сверхразумного ИИ и напомнил, что технологии должны служить человеку, а не наоборот.

Читать полностью » Гильермо дель Торо заявил о намерении экранизировать вчера в 18:26
Он хочет переписать легендарный мюзикл: Гильермо дель Торо решился на то, чего не делал даже Ллойд Уэббер

Гильермо дель Торо задумался о новой версии "Призрака оперы" — режиссёр намекнул, что у него уже есть идеи, как оживить классику и показать её под другим углом.

Читать полностью » Дженнифер Энистон рассказала, что во время съёмок вчера в 17:18
Миллион за серию — и стиралка в подарок: неожиданный выбор Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон рассказала, какой неожиданный подарок попросила на пике популярности "Друзей" — история, в которой звезда показала себя удивительно простой и земной.

Читать полностью » Брижитт Бардо опровергла сообщения о своей смерти вчера в 16:13
Франция затаила дыхание: как Брижитт Бардо "воскресла"

Брижитт Бардо с юмором ответила на слухи о своей смерти, вызванные постом блогера. Как 91-летняя икона французского кино обратила фейк в ироничный манифест о жизни и стойкости.

Читать полностью » Bon Jovi объявили тур Forever после операции на голосовых связках Джона Бон Джови вчера в 15:06
Молчание длиной в три года: как Джон Бон Джови вернулся сильнее, чем был

Bon Jovi возвращаются на сцену с туром Forever после долгого молчания и операции фронтмена. Группа обещает мощное шоу и неожиданные сюрпризы для фанатов.

Читать полностью » Gucci Mane признался в борьбе с шизофренией и биполярным расстройством вчера в 14:12
Мир рушится внутри: шокирующее признание Gucci Mane о психозе и семейной поддержке

Рэпер Gucci Mane откровенно делится, как справляется с биполярным расстройством и шизофренией, раскрывая личную систему поддержки и борьбы с эпизодами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Запекание говядины с тыквой обеспечивает насыщенный вкус и питательность блюда
Авто и мото
Сохранение бирки ключа сокращает время и стоимость восстановления
Спорт и фитнес
Функциональный тренинг дома помогает бегунам поддерживать форму — мнение экспертов
Туризм
В средней полосе можно выращивать апельсины дома — достаточно света и правильной почвы
ПФО
В Пензе началась реализация проекта крематория после 20 лет обсуждений
Спорт и фитнес
Как приложения Nike Run Club и Strava помогают пробежать первые 5 км — данные разработчиков
УрФО
Россельхознадзор выявил в Перми производство сардин из неизвестного сырья
Туризм
Эксперты рассказали о плюсах и минусах одиночных путешествий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet