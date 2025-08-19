Королева Камилла не смогла сдержать слёзы: неожиданная речь ветерана о Карле III потрясла зал
Слёзы на публике — редкость для британской королевской семьи. Но во время церемонии в честь Дня победы над Японией королева Камилла не смогла сдержать эмоции, когда услышала трогательные слова о своём муже, короле Карле III, проходящем лечение от рака.
Ветеран, который изменил ход церемонии
105-летний капитан Явар Аббас, участник Второй мировой войны, решил отказаться от заранее подготовленной речи. Он обратился напрямую к королевской чете, подчеркнув стойкость монарха.
"Хочу отдать честь храброму королю, находящемуся здесь со своей любимой королевой, несмотря на лечение от рака", — заявил Аббас.
Зал отреагировал аплодисментами. Карл III, заметно тронутый словами ветерана, прикрыл рот рукой, а лицо Камиллы дрогнуло. По её щеке скатилась слеза, которую заметили все присутствующие.
Слухи и тревожные сообщения о здоровье
Эмоции королевы прозвучали особенно сильно на фоне новостей о состоянии её мужа. В британской прессе всё чаще появляются публикации о том, что здоровье Карла III ухудшается.
Издание Radar Online сообщило, что монарху трудно передвигаться даже в собственном поместье. Теперь он использует трость и, по словам инсайдеров, часто прибегает к сильным напиткам, чтобы хоть немного заглушить боль.
Источники Parade также подтверждают: болезнь прогрессирует, и врачи отмечают ухудшение состояния здоровья короля.
История болезни и вынужденные ограничения
Напомним, что о диагнозе стало известно в феврале 2024 года. Карл III тогда публично признался, что у него обнаружили рак. С этого времени график монарха изменился: многие официальные мероприятия пришлось отменить или перенести.
