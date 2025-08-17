Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III
© Barbados Independence/Republic Night by PMO Barbados is licensed under Public domain
Британский трон дрожит: состояние Карла III становится испытанием для династии

Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью

Сможет ли британская монархия устоять, если король Карл III окончательно потеряет силы? Вопрос, который сегодня волнует не только Великобританию, но и весь мир. В последние месяцы здоровье монарха вызывает всё большее беспокойство, и новые сообщения из окружения лишь подогревают тревогу.

Ослабленный монарх

По данным издания Radar Online, состояние Карла III заметно ухудшилось. Источники утверждают, что король с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке.

"Теперь он ходит с тростью и прикладывается к бутылке, в частности к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые испытывает. При этом, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом", — отмечают собеседники портала.

Сообщается, что привычная активность и энергичность монарха постепенно уходят в прошлое. Его официальные появления становятся всё более редкими, а присутствие на светских мероприятиях сводится к минимуму.

От диагноза до осложнений

О болезни Карла III стало известно в феврале 2024 года. Тогда Букингемский дворец подтвердил, что у монарха выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии, однако детали — какой именно тип рака диагностирован — обнародованы не были.

Через год, в марте 2025-го, дворец сообщил о короткой госпитализации: у короля возникли "временные побочные эффекты во время лечения рака". Эти слова стали первым официальным подтверждением того, что терапия даётся нелегко.

