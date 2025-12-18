Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:20

Кинетический удар по судну наркоторговцев: как США борются с незаконными перевозками в Тихом океане

США атаковали судно, перевозившее наркотики для террористической организации — URA.RU

Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое использовалось для перевозки и продажи запрещенных веществ в Тихом океане. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на Южное командование США.

Удар по наркотеррористам

Согласно информации, размещенной в соцсети X, Объединенная оперативная группа "Южный копье" провела смертельный кинетический удар по судну, которое использовалось террористической организацией для перевозки наркотиков.

"Объединенная оперативная группа "Южный копье" нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах. В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал", — говорится в сообщении.

Судно на маршруте наркотрафика

Отмечается, что судно двигалось по одному из известных маршрутов незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана. Разведывательные данные подтверждают, что оно использовалось для операций, связанных с наркоторговлей.

Под удар попала именно та часть морского пути, которая активно используется для незаконных перевозок, что, по мнению США, подтверждает необходимость этих военных действий в рамках борьбы с международным наркотрафиком.

