Тейпирование
Тейпирование
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:36

Ленты, которые поднимают лицо без операций: в чём секрет тейпов, покоривших косметологов

Косметологи: тейпы улучшают лимфоток и уменьшают отёчность лица

Тейпы — необычные ленты, которые то и дело мелькают на лицах косметологов, на телах спортсменов и даже в аптеках. Одни уверены, что они помогают подтянуть кожу и снять отёки, другие — что это всего лишь модный аксессуар без пользы. Разберёмся, что на самом деле стоит за этим популярным методом и почему он переживает второе рождение в косметологии.

Истоки тейпирования

Тейп (или кинезиотейп) — эластичная хлопковая лента с акриловым клеем, похожая на пластырь, но гораздо более "умная". Она растягивается только по длине, не мешает коже дышать и не боится воды.

Придумал её японский мануальный терапевт Кензо Касе ещё в 1973 году. Изначально тейпы применяли для борьбы с отёками и восстановления после травм. Уже через десять лет их активно использовали в спортивной медицине: считалось, что ленты помогают уменьшить боль, ускорить восстановление и даже повысить силу мышц.

После Олимпиады-1988 в Сеуле о тейпах заговорил весь мир. А в 1995-м методика вошла в медицинские протоколы США и Европы. Позже Касе основал Международную ассоциацию кинезиотейпирования, и тейпирование превратилось в мировое движение.

Тейпы в медицине: ожидания и реальность

Поначалу тейпам приписывали почти чудодейственные свойства. Считалось, что они лечат боль, снимают воспаление, укрепляют мышцы. Но в 2014 году вышел масштабный обзор исследований, который расставил точки над i: в большинстве случаев эффект тейпирования оказался не сильнее плацебо. Болезненные ощущения уменьшались, но за счёт психологии, а не механического воздействия.

Тем не менее полностью отказываться от тейпов не стали. Они действительно помогают фиксировать растянутые мышцы и связки, снижая нагрузку и предотвращая повторные травмы. То есть тейп выполняет роль мягкого бандажа, только более удобного: не натирает, не сползает, не мешает движениям и держится на коже несколько дней подряд.

Косметологическое тейпирование: зачем клеить ленты на лицо

С недавних пор тейпы перекочевали из спортивных залов в косметические кабинеты. Обещания звучат заманчиво: "омоложение без инъекций", "подтяжка без операции", "мгновенный лифтинг-эффект". Но насколько эти обещания оправданы?

Прямых научных исследований пока нет. Однако косвенные данные показывают, что тейпы действительно могут улучшать лимфоток и микроциркуляцию, а значит, влиять на тонус и качество кожи.

Как это работает

Когда тейп приклеивается к лицу с лёгким натяжением, он приподнимает верхние слои кожи и ослабляет давление на сосуды и лимфатические капилляры. В результате улучшается движение лимфы и крови. Это даёт два заметных эффекта:

  1. Лимфодренаж — из тканей быстрее уходит жидкость, уменьшается отёчность, лицо выглядит более свежим.

  2. Питание кожи — улучшается приток кислорода и питательных веществ, активнее вырабатываются коллаген и эластин.

Контроль мимики — бонусный эффект

Реклама обещает, что тейпы разглаживают морщины и возвращают лицу чёткий овал. На деле они работают иначе. При правильном наклеивании лента ограничивает подвижность определённых мимических мышц. Это помогает лучше ощущать, когда мы хмуримся, щуримся или поджимаем губы — то есть контролировать собственную мимику. Снижение мышечного спазма действительно делает лицо визуально спокойнее и мягче, но не за счёт натяжения кожи, а благодаря расслаблению мышц.

Как правильно использовать тейпы: пошаговые советы

  1. Выбор ленты. Покупать тейпы стоит только в аптеках или специализированных магазинах. Для лица подходят варианты с мягкой фиксацией и гипоаллергенным клеем.

  2. Проверка на аллергию. Перед применением наклейте небольшой кусочек тейпа на сгиб локтя на пару часов. Появился зуд, жжение или покраснение — средство вам не подходит.

  3. Подготовка кожи. Очистите лицо от макияжа и себума, слегка подсушите. Кожа должна быть чистой и сухой.

  4. Наклеивание. Ленты клеят по ходу лимфотока или поперёк мимических мышц, в зависимости от цели. Лучше первый раз сделать это под контролем косметолога.

  5. Снятие. Аккуратно размочите тейп тёплой водой или косметическим маслом и медленно снимайте, чтобы не травмировать кожу.

Не рекомендуется носить тейпы дольше 3-4 часов, особенно во сне. Ночью мимика меняется, и при неправильном положении можно добиться противоположного эффекта — усилить заломы.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: использование дешёвых лент с агрессивным клеем.
    Последствие: раздражение, ожоги, аллергия.
    Альтернатива: сертифицированные тейпы для лица известных брендов.
  • Ошибка: наклеивание на воспалённую или повреждённую кожу.
    Последствие: усиление воспаления и распространение инфекции.
    Альтернатива: дождаться полного заживления и проконсультироваться с дерматологом.
  • Ошибка: неверное направление ленты.
    Последствие: усиление морщин или отёков.
    Альтернатива: изучить анатомию лица или пройти обучение тейпированию у косметолога.

А что если тейпировать регулярно?

Если тейпирование проводить системно, но без фанатизма, можно заметить лёгкий лимфодренажный эффект: лицо станет менее одутловатым, кожа — более ровной. Но чудес вроде "минус десять лет за ночь" ждать не стоит. Это вспомогательная техника, а не альтернатива уходу или косметическим процедурам.

Плюсы и минусы тейпирования лица

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение и лимфоток Возможна аллергия и раздражение
Помогает контролировать мимику Требует знаний анатомии
Безболезненно и доступно Эффект временный
Можно использовать дома Не подходит при кожных заболеваниях

FAQ

Можно ли заменить тейп массажем?
Да, эффект лимфодренажа и расслабления мимики можно получить и при помощи ручных техник, но тейпы работают дольше и не требуют участия специалиста.

Сколько стоит качественный тейп?
Средняя цена рулона для лица — от 600 до 1200 рублей. Одного хватает на 20-30 применений.

Что лучше — тейпы или патчи?
Патчи увлажняют и питают кожу, тейпы — механически воздействуют на мышцы и сосуды. В идеале их можно сочетать: патчи утром, тейпы вечером.

Мифы и правда о тейпах

Миф Правда
Тейпы подтягивают кожу и убирают морщины Нет, они лишь уменьшают напряжение мышц и улучшают микроциркуляцию
Их можно клеить на ночь Лучше ограничиться несколькими часами днём
Тейпы заменяют косметолога Это лишь вспомогательный метод
Все тейпы одинаковые Для лица нужны специальные, с мягкой фиксацией

Исторический контекст

Интересно, что идея использовать эластичные материалы для поддержки тела родилась ещё до появления тейпов. В середине XX века спортсмены обматывали суставы тканевыми бинтами, чтобы уменьшить боль. Кензо Касе лишь адаптировал этот принцип, сделав его безопасным и физиологичным. Сегодня его изобретение используется не только в медицине, но и в эстетике — пример того, как спортивная наука стала частью ежедневного ухода за собой.

3 любопытных факта

  1. В Японии тейпы иногда окрашивают в символические цвета: синий — для охлаждения, красный — для стимуляции.
  2. В косметологии появились тейпы-маски — готовые выкройки для лица с разными зонами натяжения.
  3. Некоторые СПА-салоны включают тейпирование в программы лимфодренажа и релаксации.

