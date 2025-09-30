Садик подорожал, но не для всех: кому теперь не придётся платить ни рубля
Согласно постановлению городской администрации, в Тюмени изменится размер родительской платы за детские сады.
Новые суммы
-
Группы кратковременного пребывания (двухразовое питание):
было — 1 560 руб., станет — 1 640 руб.
-
Группы полного дня:
было — 3 900 руб., станет — 4 100 руб.
Льготы
Помимо повышения цен, предусмотрено и новое послабление:
дети кондукторов автобусов смогут посещать детские сады бесплатно.
Контекст
Плата за детские сады индексируется ежегодно, исходя из изменения расходов на питание и содержание детей. Последнее повышение в Тюмени было в начале года, теперь корректировка коснётся осеннего периода.
