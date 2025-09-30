Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:18

Садик подорожал, но не для всех: кому теперь не придётся платить ни рубля

Родительская плата за детские сады в Тюмени увеличится до 4 100 рублей в месяц

Согласно постановлению городской администрации, в Тюмени изменится размер родительской платы за детские сады.

Новые суммы

  • Группы кратковременного пребывания (двухразовое питание):
    было — 1 560 руб., станет — 1 640 руб.

  • Группы полного дня:
    было — 3 900 руб., станет — 4 100 руб.

Льготы

Помимо повышения цен, предусмотрено и новое послабление:
дети кондукторов автобусов смогут посещать детские сады бесплатно.

Контекст

Плата за детские сады индексируется ежегодно, исходя из изменения расходов на питание и содержание детей. Последнее повышение в Тюмени было в начале года, теперь корректировка коснётся осеннего периода.

