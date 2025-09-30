Садик подорожал, но не для всех: кому теперь не придётся платить ни рубля

сегодня в 14:18

Теперь — без пересадок: с Урала открыли прямой рейс в Нячанг

«Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг: дважды в неделю уральцы смогут без пересадок улететь на курорты Вьетнама.

Читать полностью »

сегодня в 14:18

После скандала — на Первом: уволенный тележурналист идёт в вокальное шоу

Бывший ведущий «Тюменского времени» Никита Белов после увольнения за скандал на эфире решил пойти в шоу «Голос» и прошёл первый кастинг.

Читать полностью »

сегодня в 13:19

Подарки с запахом телебашни и розеткой в кокошнике: чем удивляют уральские бренды

От парфюма с запахом телебашни до Шрек-розетки: необычные подарки от уральских брендов, которые удивят и сохранят дух родного региона.

Читать полностью »

сегодня в 13:18

От казарм до кампуса: здание, где учился Гагарин, может стать новым центром образования

В Оренбурге предлагают создать образовательный кампус в здании бывшего авиационного училища, где учился Гагарин. Проект ждёт федеральной поддержки.

Читать полностью »

сегодня в 12:18

Сначала остались утки, теперь — дрозды: кто ещё решит зимовать на Урале

На Урале птицы меняют привычки: позже улетают, а некоторые остаются зимовать. Орнитологи связывают это с мягкими зимами и глобальным потеплением.

Читать полностью »

сегодня в 11:36

Вышли за хлебом — попали в отделение: кого забрали на рассвете в Чкаловском районе

В Екатеринбурге прошла утренняя облава на мигрантов: силовики проверяли стройки и общежития, чтобы выявить тех, кто оказался в стране нелегально.

Читать полностью »

сегодня в 4:38

Теперь штраф не зависит от повестки: как изменится жизнь призывников

Депутат Евгений Ботов поддержал инициативу о круглогодичном призыве и штрафах для призывников. Как изменится порядок службы и ответственность уклонистов?

Читать полностью »

сегодня в 3:38

Роскошь или норма? Ипотечный платёж в Челябинске — 62 тысячи рублей в месяц

Каждая четвёртая семья в Челябинской области может позволить себе ипотеку по рыночной ставке. Каков ежемесячный платёж и где жильё доступнее всего?

Читать полностью »