Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Детей стало больше, но не тех: в Екатеринбурге сады готовят под начальные школы

В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия

В ближайшие годы Екатеринбург ждут изменения в образовательной инфраструктуре: некоторые детские сады планируют переоборудовать под школы. Причина — сокращение числа дошкольников и рост количества школьников.

Почему это происходит

Глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова пояснила на заседании комиссии гордумы по развитию образования:

"Были годы повышения рождаемости, эти ребята сейчас подросли. Поэтому мы с вами в ближайшие семь лет будем наблюдать увеличение контингента школьников. И при этом будет уменьшаться, что сейчас и происходит, количество дошкольников. Это надо учитывать при планировании строительства новых учебных заведений. Мы даже думаем, что, возможно, придется через несколько лет отдельные детские сады переоборудовать под здания начальной школы".

Какие сады попадут под изменения

Речь идёт не только о муниципальных, но и о частных дошкольных учреждениях, которые сейчас постепенно возвращаются в ведение города. В будущем они также могут быть перепрофилированы под школы.

Цифры нового учебного года

  • За школьные парты в этом году сели 210 тысяч учеников, из них 18 тысяч первоклассников.

  • В 337 детских садах города воспитываются 67 тысяч малышей.

