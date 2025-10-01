Детсад с кэшбэком: кто в Екатеринбурге может получить компенсацию за ребёнка
Жителям Екатеринбурга предложили воспользоваться компенсацией за родительскую плату в детском саду. Однако вернуть деньги смогут не все семьи, а только те, кто подпадает под определённые условия.
Кто имеет право на компенсацию
В мэрии уточнили, что обратиться за выплатой может один из законных представителей ребёнка, если он:
-
внёс оплату за присмотр и уход в дошкольной организации;
-
относится к категории граждан с среднедушевым доходом семьи не выше полутора прожиточных минимумов на душу населения, установленных в Свердловской области.
"За получением услуги может обратиться один из законных представителей ребенка, внесший родительскую плату за присмотр и уход в дошкольной организации и относящийся к категории граждан, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской области", — пояснили в пресс-службе администрации.
Как получить выплату
Компенсация оформляется онлайн через портал "Госуслуги". Для этого необходимо:
-
Загрузить электронные документы или их копии.
-
Подать заявление в личном кабинете.
Рассмотрение занимает до шести дней, а результат приходит в уведомлении на "Госуслугах".
Итог
Мера поддержки направлена на малообеспеченные семьи и позволит снизить расходы родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады Екатеринбурга.
