Детсад с кэшбэком: кто в Екатеринбурге может получить компенсацию за ребёнка

Жителям Екатеринбурга предложили воспользоваться компенсацией за родительскую плату в детском саду. Однако вернуть деньги смогут не все семьи, а только те, кто подпадает под определённые условия.

Кто имеет право на компенсацию

В мэрии уточнили, что обратиться за выплатой может один из законных представителей ребёнка, если он:

внёс оплату за присмотр и уход в дошкольной организации;

относится к категории граждан с среднедушевым доходом семьи не выше полутора прожиточных минимумов на душу населения, установленных в Свердловской области.

"За получением услуги может обратиться один из законных представителей ребенка, внесший родительскую плату за присмотр и уход в дошкольной организации и относящийся к категории граждан, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения, установленного в Свердловской области", — пояснили в пресс-службе администрации.

Как получить выплату

Компенсация оформляется онлайн через портал "Госуслуги". Для этого необходимо:

Загрузить электронные документы или их копии. Подать заявление в личном кабинете.

Рассмотрение занимает до шести дней, а результат приходит в уведомлении на "Госуслугах".

Итог

Мера поддержки направлена на малообеспеченные семьи и позволит снизить расходы родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады Екатеринбурга.