Молочный ломтик: что скрывается за рецептом вашего любимого лакомства

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы создать любимое лакомство из детства прямо у себя на кухне? Теперь это возможно! Киндер молочный ломтик, с его воздушным шоколадным бисквитом и нежным молочным суфле, станет настоящим хитом на вашем столе. Это лакомство особенно понравится детям, которые всегда рады перекусить чем-то сладким и вкусным.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт.

Сахар — 70 г

Мёд — 1 ч. л.

Вода — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 0.75 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Какао — 25 г

Пшеничная мука — 70 г

Сливки (33%) — 350 г

Сгущенное молоко — 180 г

Желатин — 10 г

Вода — 50 мл

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Отмерьте все необходимые ингредиенты для бисквита. Продукты должны быть комнатной температуры. Если мёд загустел, разогрейте его на водяной бане. Аккуратно отделите белки от желтков. Яйца предварительно следует вымыть в проточной воде с использованием средства для мытья продуктов.

Смешайте желтки с половиной сахара, мёдом, водой и ванильным сахаром. Взбивайте на максимальной скорости 5-6 минут до получения светлой массы. В чистой посуде взбивайте белки на низких оборотах до легкого загустения. Постепенно добавляйте оставшийся сахар и увеличивайте скорость до максимальной. Взбивайте до устойчивых пиков.

Смешайте муку с какао и просейте. Затем соедините взбитые желтки с половиной белковой массы, аккуратно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку и белки, стараясь сохранить воздушную структуру. Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут. Не открывайте дверцу во время выпекания!

Готовый бисквит остудите, подровняйте края и разрежьте на две равные части. Для суфле отлейте 60 мл сливок. Желатин залейте водой и оставьте на 10-15 минут. Нагрейте оставшиеся сливки и добавьте желатин, тщательно перемешайте. Затем добавьте сгущенное молоко и ванильный сахар.

Охлажденные сливки взбивайте, постепенно увеличивая скорость. Введите молочно-желатиновую смесь и продолжайте взбивать до загустения. На одну часть бисквита равномерно выложите суфле, затем накройте второй частью бисквита. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа. Охлажденный десерт нарежьте на порции и наслаждайтесь.