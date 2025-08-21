Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный торт
Шоколадный торт
© www.cookist.it by Redazione Cucina is licensed under Redazione Cucina continua su: https://www.cookist.it/lasagna-al-cioccolato-la-ricetta/ https://www.cookist.it/
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:44

Молочный ломтик: что скрывается за рецептом вашего любимого лакомства

Как приготовить Киндер молочный ломтик в домашних условиях: пошаговая инструкция

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы создать любимое лакомство из детства прямо у себя на кухне? Теперь это возможно! Киндер молочный ломтик, с его воздушным шоколадным бисквитом и нежным молочным суфле, станет настоящим хитом на вашем столе. Это лакомство особенно понравится детям, которые всегда рады перекусить чем-то сладким и вкусным.

Ингредиенты

  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Вода — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 0.75 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Какао — 25 г
  • Пшеничная мука — 70 г
  • Сливки (33%) — 350 г
  • Сгущенное молоко — 180 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 50 мл
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Отмерьте все необходимые ингредиенты для бисквита. Продукты должны быть комнатной температуры. Если мёд загустел, разогрейте его на водяной бане. Аккуратно отделите белки от желтков. Яйца предварительно следует вымыть в проточной воде с использованием средства для мытья продуктов.

Смешайте желтки с половиной сахара, мёдом, водой и ванильным сахаром. Взбивайте на максимальной скорости 5-6 минут до получения светлой массы. В чистой посуде взбивайте белки на низких оборотах до легкого загустения. Постепенно добавляйте оставшийся сахар и увеличивайте скорость до максимальной. Взбивайте до устойчивых пиков.

Смешайте муку с какао и просейте. Затем соедините взбитые желтки с половиной белковой массы, аккуратно перемешайте. Постепенно добавляйте оставшуюся муку и белки, стараясь сохранить воздушную структуру. Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10-12 минут. Не открывайте дверцу во время выпекания!

Готовый бисквит остудите, подровняйте края и разрежьте на две равные части. Для суфле отлейте 60 мл сливок. Желатин залейте водой и оставьте на 10-15 минут. Нагрейте оставшиеся сливки и добавьте желатин, тщательно перемешайте. Затем добавьте сгущенное молоко и ванильный сахар.

Охлажденные сливки взбивайте, постепенно увеличивая скорость. Введите молочно-желатиновую смесь и продолжайте взбивать до загустения. На одну часть бисквита равномерно выложите суфле, затем накройте второй частью бисквита. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа. Охлажденный десерт нарежьте на порции и наслаждайтесь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат Цезарь с курицей и пекинской капустой: советы шеф-повара сегодня в 1:31

Секретный ингредиент Цезаря: как пекинская капуста меняет привычные правила салата

Узнайте, как приготовить невероятно вкусный Цезарь с пекинской капустой и курицей, который станет украшением любого стола в любое время года!

Читать полностью » Как приготовить котлеты по-албански: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 1:18

Вкус детства: как простое мясо становится настоящим праздником на столе

Узнайте, как приготовить сочные котлеты по-албански из свинины! Этот простой рецепт станет настоящим хитом на вашем столе.

Читать полностью » La Camosciata: плесневые сыры вроде бри и камамбера едят вместе с коркой сегодня в 1:15

Сырная тарелка превращается в разочарование: вот у каких сортов корка портит всё впечатление

Не всякая сырная корка безопасна: одни усиливают вкус, другие же могут быть опасны. Разбираем, какие стоит есть, а какие лучше выбросить.

Читать полностью » Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция сегодня в 0:28

Каждая тарталетка — это маленький праздник: как простые ингредиенты могут вызвать бурю эмоций

Узнайте, как легко и быстро приготовить аппетитные тарталетки с грибами и сыром из тонкого лаваша. Идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра сегодня в 0:16

В упаковках популярной моцареллы нашли то, чего там быть не должно

В Италии отозвали пять партий моцареллы из-за металлических частиц. Что известно о производителе и какие марки попали под запрет?

Читать полностью » Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров сегодня в 0:15

Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Узнайте, как приготовить невероятно нежный стейк из куриной грудки на сковороде. Простой рецепт с секретами, которые сделают ваш ужин незабываемым!

Читать полностью » Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления вчера в 23:26

Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Горечь, помутнение, странный запах — признаки испорченного кваса, который может вызвать отравление. Диетолог объясняет, когда напиток становится опасным.

Читать полностью » Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов вчера в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Какие продукты незаметно подрывают здоровье сосудов и приближают инсульт? Хирург перечисляет опасные блюда и объясняет, чем их можно заменить.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Избыток калия и фосфора: как нарушение дозировок минеральных удобрений губит урожай
Спорт и фитнес

Тренер Сара Тейлор назвала главные барьеры для плюс-сайз спортсменов
Наука и технологии

Ученые раскрыли секрет навигации: неожиданная находка в мозге человека
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Алисия Мартин назвала упражнения против дряблости рук
Питомцы

Ветеринарные рекомендации: лоб, уши и живот — лучшие зоны для охлаждения кошки
Авто и мото

В ГАИ назвали главные страхи водителей со стажем на дорогах
Культура и шоу-бизнес

Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору
Дом

Эксперты рассказали, как снизить шум в квартире без капитального ремонта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru