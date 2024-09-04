По улицам Копейска Челябинской области месяцами плавают фекалии

Жители Копейска два месяца наблюдают фекальную реку у себя на улице

Жители Копейска, Челябинская область, обратились к властям с жалобой на продолжительное затопление улицы Калинина фекальными стоками. Уже два месяца они сталкиваются с этой проблемой, которая создаёт серьёзные неудобства для местных жителей.

Фекальная река затапливает улицу, вызывая неприятный запах, который трудно переносить. Рядом с затопленной улицей находится детский сад, поэтому детей перестали выводить на прогулку. У взрослых же появились проблемы со здоровьем: кашель, отёки горла и головные боли.

Жители обращались в местный водоканал с просьбой очистить канализационные колодцы, но результата это не принесло. Они утверждают, что работники водоканала не выполняют свои обязанности и просто создают видимость работы. По словам жителей, бригады приезжают на несколько часов и производят небольшие работы, после чего проблема снова возвращается.

Чтобы прекратить течение фекальных стоков по улице, управляющая компания перенаправила их в ливневую канализацию. Однако жители утверждают, что многие колодцы до сих пор не очищены.

В горводоканале ответили жителям, что колодцы были очищены, и из них было извлечено значительное количество влажных салфеток, тряпок и подгузников. Однако жители не уверены в эффективности этих работ, так как проблема не была решена.

В связи с этой ситуацией URA. RU направил запрос в пресс-службу администрации Копейска и горводоканал. На момент публикации статьи ответов не поступило.

Фото: Wikimedia Commons'tan/ Делфина (Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0)