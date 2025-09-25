Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кимчи
кимчи
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:19

Ешь и не бойся соли: кимчи нарушает всё, что вы знали о давлении и питании

Метаанализ: регулярное употребление кимчи улучшает показатели крови и давления

Ферментированные продукты снова на пике популярности. Кефир, йогурт, квашеная капуста давно признаны полезными для здоровья. Теперь к этому списку добавилась ещё одна звезда — кимчи, традиционная корейская закуска из капусты с чесноком, имбирём и острым перцем.

Учёные из американского Колледжа сельского хозяйства, здравоохранения и природных ресурсов (CAHNR) проанализировали девять исследований, посвящённых влиянию кимчи на организм. Результаты оказались неожиданно впечатляющими.

Что показал метаанализ

Специалисты изучили работы, опубликованные в 2011–2023 годах. Они сравнивали показатели здоровья у людей, которые регулярно включали кимчи в рацион.

Выяснилось:

  • уровень глюкозы натощак снижался в среднем на 1,93 мг/дл;

  • уровень триглицеридов падал на 28,88 мг/дл;

  • систолическое давление уменьшалось на 3,5 мм рт. ст., диастолическое — на 2,7 мм рт. ст.

"В клинической практике даже снижение давления на 5 мм рт. ст. считается серьезным успехом. Если подобный эффект достигается не таблетками, а питанием — это отличный показатель", — отметил руководитель исследования Ок Чун.

Почему эффект удивителен

Кимчи содержит немало соли, и можно было бы ожидать обратного — повышения давления. Однако в закуске много клетчатки, витаминов А и С, а также соединений, которые стимулируют работу мозга, воздействуя на центры выработки серотонина и дофамина. В итоге полезные вещества нивелируют потенциальный вред соли.

Сравнение: кимчи и квашеная капуста

Характеристика Кимчи Квашеная капуста
Состав Капуста, чеснок, имбирь, перец Капуста, соль
Уровень соли Средний Средний
Полезные вещества Витамины A, C, антиоксиданты, пробиотики Витамины C, K, клетчатка, пробиотики
Влияние на давление Снижает (по исследованиям) Поддерживает нормальное
Доступность Традиционно в Корее, растущая популярность в мире Очень доступна в Европе и России

Как приготовить кимчи дома

Сделать этот суперфуд можно без сложного оборудования:

  1. Возьмите пекинскую капусту, чеснок, имбирь, морковь и острый перец.

  2. Нарежьте овощи, посолите и слегка примните руками.

  3. Добавьте специи, залейте рассолом.

  4. Оставьте на несколько дней при комнатной температуре для ферментации.

  5. Храните в холодильнике и используйте как закуску или гарнир.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть слишком много кимчи за один раз.
    → Последствие: перегрузка солью.
    → Альтернатива: порция 50-100 г в день.

  • Ошибка: покупать магазинные варианты с консервантами.
    → Последствие: меньше живых бактерий и пользы.
    → Альтернатива: готовить дома или выбирать натуральные продукты.

  • Ошибка: полностью заменять кимчи лекарственной терапией.
    → Последствие: риск упустить развитие болезни.
    → Альтернатива: рассматривать кимчи как дополнение к здоровому питанию.

А что если…

Что будет, если внедрить кимчи в рацион на постоянной основе? Вероятно, улучшатся показатели сахара и давления, снизятся риски сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследования пока проводились в Корее, и учёные подчеркивают: эффект может различаться в зависимости от генетики и привычек питания в других странах.

Плюсы и минусы кимчи

Плюсы Минусы
Снижает уровень сахара и давления Высокое содержание соли
Богато витаминами и антиоксидантами Риск обострения при проблемах ЖКТ
Поддерживает кишечную микрофлору Не всегда доступно в магазинах
Может улучшать настроение Требует времени на приготовление
Натуральный продукт ферментации Вкус нравится не всем

FAQ

Можно ли заменить кимчи квашеной капустой?
Да, по содержанию пробиотиков она близка и тоже полезна.

Сколько кимчи можно есть в день?
Оптимально 50-100 г. Этого достаточно для пользы и без излишней соли.

Можно ли есть кимчи при гипертонии?
В небольших количествах — да, но лучше проконсультироваться с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: солёная пища всегда повышает давление.
    Правда: в случае кимчи эффект обратный благодаря антиоксидантам и пробиотикам.

  • Миф: кимчи полезно только корейцам.
    Правда: его свойства универсальны, но исследования на других группах ещё впереди.

  • Миф: ферментированные продукты опасны.
    Правда: при правильном приготовлении они безопасны и приносят пользу.

3 интересных факта

  1. В Корее ежегодно проводится фестиваль кимчи, где готовят десятки тонн закуски.

  2. ЮНЕСКО включило традицию приготовления кимчи в список нематериального культурного наследия.

  3. Кимчи бывает десятков видов — от очень острого до мягкого овощного.

Исторический контекст

  • Древность: первые формы ферментированных овощей появились в Китае.

  • IV век: кимчи закрепилось как часть корейской кухни.

  • XX век: закуска стала символом национальной идентичности Кореи.

  • XXI век: кимчи вошло в список "суперфудов", а его свойства активно изучают учёные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хомолка: тыквенный смузи с бананом и мёдом готовится за 10 минут сегодня в 18:22

Обычная тыква, а эффект как от десерта за тысячу рублей — рецепт уже в тренде

Осенний напиток с пряностями и мягкой текстурой способен удивить даже тех, кто не любит тыкву. Уют в стакане — вот что скрывается за этим рецептом.

Читать полностью » Специалисты: капля алкоголя предотвращает плесень в домашних заготовках сегодня в 17:41

Банки взрываются, варенье скисает: что нельзя делать при консервации

Как продлить жизнь домашнему варенью без лишних усилий? Маленький секрет, известный ещё нашим бабушкам, способен кардинально изменить результат.

Читать полностью » Учёные подтвердили: оливковое масло выдерживает жарку при 190–210 °C сегодня в 16:36

Эти масла при нагреве становятся токсичными — и только одно остаётся стабильным

Мифы о жарке на оливковом масле до сих пор живут, но наука говорит обратное. Разбираемся, выдерживает ли оно нагрев и чем полезнее других масел.

Читать полностью » Учёные: хранение бананов в холодильнике сохраняет мякоть свежей до недели сегодня в 15:29

Купили связку бананов? Вот что её погубит раньше времени

Бананы быстро портятся, но есть простые способы продлить их свежесть. Узнайте, какие хитрости помогут сохранить фрукт дольше.

Читать полностью » Скумбрия фаршированная в духовке получается сочной сегодня в 14:58

Рыбный триумф: как обычная скумбрия превратилась в праздничное блюдо высшего класса

Фаршированная скумбрия в духовке — яркое и полезное блюдо с овощами и сыром. Узнайте, как сделать рыбу сочной, красивой и праздничной.

Читать полностью » Многослойное желе получается нежным и вкусным сегодня в 14:53

Праздничный стол перевернулся с ног на голову: классическое желе стало хитом вечеринок

Многослойное желе — яркий и лёгкий десерт с разноцветными слоями. Узнайте секреты идеальной текстуры, красивой подачи и вкусных комбинаций.

Читать полностью » Бариста назвали причины горечи в кофе: неправильный помол и кипяток сегодня в 14:12

Утро начинается с горечи? Эти ошибки превращают кофе в разочарование

Кофе может быть либо настоящим удовольствием, либо полным разочарованием. Узнайте, какие ошибки портят вкус и как их легко избежать.

Читать полностью » Кролик с грибами в сливочном соусе в духовке получается нежным сегодня в 13:50

Диетическое мясо с насыщенным вкусом: почему кролик с грибами стал новым хитом

Кролик в сливочном соусе с грибами — нежное и диетическое блюдо, которое легко приготовить в духовке. Узнайте секреты маринада и идеальной подачи.

Читать полностью »

Новости
Технологии

В Екатеринбурге пассажиры временно лишились скидки на проезд по QR-коду из-за кибератаки
Питомцы

Улитки, тараканы и богомолы вошли в список самых дешёвых экзотических питомцев
УрФО

В Екатеринбурге представили одежду с "голубиным" принтом на удачу
Наука

В рационе диких шимпанзе обнаружен этанол
Садоводство

Садоводы Тверской области используют лунный календарь для посадок и обрезки осенью
Красота и здоровье

У мужчин упражнения Кегеля улучшают контроль мочевого пузыря и здоровье простаты
Спорт и фитнес

Обратные отжимания — польза и вред для трицепса
Туризм

Испанский город-призрак Бельчите оставили в руинах как памятник Гражданской войне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet