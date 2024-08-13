Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут успешные наступательные действия на артемовском направлении в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщил советник губернатора ДНР Игорь Кимаковский.

"На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия — севернее Часова Яра", — заявил советник Дениса Пушилина в эфире "Первого канала".

Ранее военнослужащие ВСУ рассказали американскому изданию NYT о том, что нападение украинской армии на Курскую область никак не повлияло на успех российской армии на Донбассе, наступление продолжается. Об этом рассказали военный из бригады Нацполиции Украины и командир одного из взводов ВСУ.

Во вторник, 13 августа, Минобороны России сообщило о том, что российским войскам в результате успешных наступательных действий удалось взять под свой контроль населенный пункт Лисичное в ДНР.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation