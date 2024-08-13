В ДНР сообщили о продвижении российской армии на Донбассе

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут успешные наступательные действия на артемовском направлении в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщил советник губернатора ДНР Игорь Кимаковский.
"На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия — севернее Часова Яра", — заявил советник Дениса Пушилина в эфире "Первого канала".
Ранее военнослужащие ВСУ рассказали американскому изданию NYT о том, что нападение украинской армии на Курскую область никак не повлияло на успех российской армии на Донбассе, наступление продолжается. Об этом рассказали военный из бригады Нацполиции Украины и командир одного из взводов ВСУ.
Во вторник, 13 августа, Минобороны России сообщило о том, что российским войскам в результате успешных наступательных действий удалось взять под свой контроль населенный пункт Лисичное в ДНР.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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