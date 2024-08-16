В ДНР сообщили о продвижении ВС РФ в районе Торецка

Российская армия серьезно продвинулась вперед в районе населенного пункта Торецк в ДНР и закрепляют там свои позиции. Об этом сообщил советник губернатора республики Игорь Кимаковский.
В эфире "Первого канала", он подчеркнул, что на данный момент главные успехи российских войск наблюдаются на торецком и покровском направлениях.
Кроме того, он добавил, что ВС РФ оказали серьезное противодействие украинской армии в районе шахт Северная и имени Артема, откуда велась корректировка в районе Торецка. Кимаковский отметил, что российским войскам удалось купировать эту ситуации путем глубоких охватов этих шахт.
Также советник Дениса Пушилина указал на то, что ВС РФ сильно продвинулись вперед и уже начинают закрепляться на позициях.
Фото: z.mil.ru
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