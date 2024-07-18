Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын организовал прием для военной делегации из Российской Федерации, возглавляемой заместителем главы оборонного ведомства Алексеем Криворучко.

Об этом проинформировала национальная радиостанция "Голос Кореи".

На данный момент подробности этой встречи остаются неизвестными.

Стоит отметить, что Алексей Криворучко, занимающий пост заместителя министра обороны, уже посещал столицу Северной Кореи в составе российской дипломатической миссии около месяца назад.

Эта информация подчеркивает продолжающееся укрепление связей между Москвой и Пхеньяном, особенно в военной сфере. Повторный визит высокопоставленного российского чиновника может свидетельствовать о развитии стратегического партнерства между двумя государствами.

Фото: www. flickr. com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)