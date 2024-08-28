Лидер рядом: Ким Чен Ын наблюдал за испытанием модернизированной РСЗО КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник наблюдал за испытаниями модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, разработанной в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно информации агентства, Ким Чен Ын, который также является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и главой государственных дел КНДР, присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе новой артиллерийской системы, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса под руководством Комитета экономики-2.
Во время испытаний Ким Чен Ын дал указания относительно дальнейшего производства и принятия на вооружение этой модернизированной системы. Ранее ЦТАК сообщало, что Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки РСЗО того же калибра, что должно значительно улучшить боевые возможности армии страны.
По планам, модернизированные системы РСЗО калибра 240 миллиметров войдут в арсенал вооруженных сил КНДР в период с 2024 по 2026 годы, что, как ожидается, качественно изменит состав артиллерийских подразделений страны.
Фото: www. flickr. com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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