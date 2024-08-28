Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Ким Чен Ын лично контролирует испытания РСЗО в КНДР
  1. Главная
  2. Мир

Лидер рядом: Ким Чен Ын наблюдал за испытанием модернизированной РСЗО КНДР

Ким Чен Ын лично контролирует испытания РСЗО в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник наблюдал за испытаниями модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, разработанной в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, Ким Чен Ын, который также является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и главой государственных дел КНДР, присутствовал на контрольно-проверочной стрельбе новой артиллерийской системы, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса под руководством Комитета экономики-2.

Во время испытаний Ким Чен Ын дал указания относительно дальнейшего производства и принятия на вооружение этой модернизированной системы. Ранее ЦТАК сообщало, что Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки РСЗО того же калибра, что должно значительно улучшить боевые возможности армии страны.

По планам, модернизированные системы РСЗО калибра 240 миллиметров войдут в арсенал вооруженных сил КНДР в период с 2024 по 2026 годы, что, как ожидается, качественно изменит состав артиллерийских подразделений страны.

Фото: www. flickr. com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Великобритания и Германия готовят новое оборонное соглашение

Великобритания и Германия готовят новое оборонное соглашение

Великобритания и Германия ведут переговоры о заключении двустороннего оборонного соглашения, которое планируют подписать к началу 2025 года.

Читать полностью
Павел Дуров может находиться в заключении под Парижем

Павел Дуров может находиться в заключении под Парижем

Павел Дуров, основатель мессе﻿нджера Telegram, предположительно находится в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством, расположенном в пригороде Парижа.

Читать полностью

Общество

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.

Читать полностью
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.

Читать полностью

Новости