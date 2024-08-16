Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил о своем удовлетворении от того, что может раздражать Украину, Израиль и ЦРУ своим контентом.

Ранее власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США немецко-финского предпринимателя Кима Доткома, который ранее привлекался ФБР. В частности, Дотком был задержан по запросу ФБР и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.

По словам Доткома, Израиль, Украина и ЦРУ управляют тремя крупнейшими бот-сетями в соцсети X. Они спамят в комментариях под его постами, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции.

Национальное радио RNZ сообщает, что Дотком может обжаловать решение об экстрадиции. По данным радио, он намерен воспользоваться этой возможностью.

Файлообменник Кима Доткома megaupload. com — один из крупнейших — был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.

Фото: From Wikimedia Commons/ Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)