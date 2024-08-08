Российская Федерация и Федеративная Республика Германия совместно могли бы доминировать на мировых рынках. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком, информирует российское агентство РИА Новости.

Ким Дотком напомнил, что основные всеизвестные внешнеполитические задачи, которые стоят перед Соединёнными Штатами Америки, заключаются в том, чтобы ослаблять Федеративную Республику Германия, а также изолировать Российскую Федерацию. Он также добавил, что на сегодняшний день ФРГ застопорилась в продолжительном экономическом упадке по причине того, что государство следовало по указке Штатов. Однако, по мнению Кима Доткома, если сплотить усилия РФ и ФРГ, то эти два государства могли бы доминировать на мировых рынках.

В конце первого месяца лета 2024 года германский политик курдского происхождения из Левой партии, депутат бундестага Севим Дагделен настоятельно просила Германию окончить экономический конфликт с Российской Федерацией из-за трудностей с немецкой экономикой.

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