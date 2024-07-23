Немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил в социальных сетях, что 46-ой президент Соединённых Штатов Америки способен применить ядерное оружие против РФ. Об этом информирует РИА Новости.
В новом посте немецко-финский интернет-предприниматель и политический активист, живущий в Гленорчи, напомнил, что у действующего президента Штатов до конца этого года будут сохраняться коды запуска. Помимо этого, Ким Дотком акцентировал внимание на том, что Джо Байден на данный момент сильно озлоблен. Он испытал предательство со стороны однопартийцев, над ним насмехаются средства массовой информации, президента покинули финансирующие его деятельность люди, его высмеивают абсолютно все. Ким Дотком заявил, что победа над Российской Федерацией должна была стать наследием для действующего главы Штатов, однако в итоге Байден проиграл.
Недавно американская газета New York Post со ссылкой на источники информировала о том, что Джо Байден испытал невероятную ярость и чувство паранойи по причине давления других членов Демократической партии, которые призывали его отказаться от гонки.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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