Соединённые Штаты Америки были осведомлены о намерениях Украины совершить нападение на Курскую область, но дистанцировались от неё по причине значительных потерь, которые понесли Вооружённые силы Украины. Об это заявил в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
Ким Дотком решил объяснить у себя на странице в социальных сетях, что именно разоблачило Соединённые Штаты. Он напомнил, что на недавно состоявшейся встрече официальных лиц в штаб-квартире Министерства обороны США правительство Штатов сообщило, что не обладало информацией о нападении на Курскую область до тех пор, пока это не случилось. Ким Дотком объяснил, что Пентагоне прекрасно знали, что солдаты Украины идут на смерть, и по этой причине заблаговременно отстранились от происходящего.
Фото: commons. wikimedia. org / Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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