Арест Дурова координируют власти США, уверен Ким Дотком

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразил уверенность в том, что происходящее с арестом российского предпринимателя, программиста, создателя системы мгновенного обмена сообщениями Telegram Павла Дурова координирует правительство Соединённых Штатов Америки. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.

Не так давно в пресс-службе прокуратуры столицы и крупнейшего города Франции заявили информационному агентству РИА Новости, что дело, по которому допрашивается российский предприниматель, имеет отношение к 12 преступлениям. Как стало известно, большая часть из них связана с киберпреступлениями.

По поводу происходящего решил высказаться и немецко-финский бизнесмен. В социальных сетях он высказал своё возмущение из-за ареста Дурова. Он также заявил, что это будет долгой и нелёгкой битвой, поставив хештег "Свободу Павлу". Кроме того, Дотком предположил, что, учитывая масштаб ситуации и стиль уничтожения репутации, можно сделать вывод, что правительство Соединённых Штатов занимается координацией всего процесса. По его мнению, исключительно Министерство юстиции США ненормального действующего американского президента Джо Байдена станет применять подобные грязные юридические способы.

Фото: commons. wikimedia. org / Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)