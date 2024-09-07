Заявление американского государственного и военного деятеля Ллойда Остина, который на данный момент занимает пост министра обороны США, про применение дальнобойного ракетного оружия для атак ВСУ вглубь РФ, демонстрирует отступление Соединённых Штатов. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

По мнению предпринимателя, Соединённые Штаты Америки отступают. Никаких дальних атак по российской территории с помощью ракетного оружия Штатов, которым была обеспечена Украина, добавил он. Это уменьшает обострение конфликта и является прекрасной новостью для людей.

Помимо этого, Ким Дотком прикрепил к своей публикации видеозапись, на которой был министр обороны Соединённых Штатов. На видео Ллойд Остин разъясняет сотрудникам средств массовой информации, что предоставление дальнобойного ракетного оружия столице и крупнейшему по населению городу Украины не сыграет ключевую роль в украинском конфликте.

Фото: commons. wikimedia. org / Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)