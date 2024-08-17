США ожидает самый большой в истории экономический кризис, который освободит другие страны от главенствующего положения американской валюты. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
Политический активист предположил, что господству американской валюты приходит конец. Другие государства не принимают задиры, добавил он. Соединённые Штаты Америки не будут способны увеличить свой объём задолженности перед различными кредиторами. Выпуск в оборот новых банкнот — это будет единственный их инструмент. С чрезвычайно высокими темпами инфляция разрушит активы США. В скором будущем настанет самый огромный крах в истории, заявил Ким Дотком.
Не так давно российский лидер Владимир Путин сообщил, что долг Соединённых Штатов Америки составляет уже 54,3 триллиона долларов.
Фото: Flickr / Joe Hoover (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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