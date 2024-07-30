Южнокорейская разведка предполагает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын активно готовит свою дочь-подростка Ким Чжу Э к будущему руководству страной. Эта информация была озвучена на закрытом брифинге для депутатов национального парламента Южной Кореи.
Специалисты разведывательной службы обратили внимание на титул "хяндо", используемый в отношении дочери Кима. В северокорейской терминологии это означает "освещающий путь вперед в революционной борьбе" или "великий руководящий исполин" и применяется к лидерам или их преемникам.
Частое появление Ким Чжу Э на публичных мероприятиях также рассматривается как признак ее подготовки к будущей роли. С ноября 2022 года она участвовала в 29 различных событиях, включая военные учения, запуски ракет и открытия жилых комплексов. Примечательно, что около 60% этих мероприятий были связаны с военной тематикой.
Министерство объединения Южной Кореи еще в марте высказало предположение о возможности передачи власти от отца к дочери. Это мнение основывалось на изменении титулов, используемых в северокорейской прессе по отношению к Ким Чжу Э: от "любимого ребенка" до "генерала утренней звезды" и "хяндо".
Однако аналитики разведслужбы отмечают, что окончательное решение о преемнике еще не принято, и Ким Чен Ын может изменить свое мнение. Ситуация остается под пристальным наблюдением южнокорейских спецслужб, учитывая ее потенциальное влияние на будущее Корейского полуострова.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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