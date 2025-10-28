Из дивы — в защитницу: Кардашьян готовится шокировать Голливуд своим уходом

Ким Кардашьян снова доказала, что способна удивлять мир. На этот раз звезда реалити призналась, что всерьёз задумывается о завершении своей карьеры в медиа, чтобы посвятить себя юриспруденции. В интервью с британским ведущим Грэмом Нортоном она рассказала, что готовится получить официальную юридическую квалификацию уже в ближайшие недели.

"Я надеюсь заниматься юридической практикой. Может быть, лет через 10 лет я решу оставить публичную деятельность и стану судебным адвокатом. Это именно то, к чему я стремлюсь и чего действительно хочу", — сказала Кардашьян.

От звезды реалити до защитника прав

Путь Ким к юриспруденции начался ещё шесть лет назад. В отличие от большинства студентов, она не пошла в классический университет, а выбрала программу стажировок и самостоятельного обучения — так называемый "путь стажёра". Это позволило ей совмещать занятия с работой и воспитанием детей.

Ким неоднократно говорила, что её вдохновил пример отца, Роберта Кардашьян, известного адвоката, участвовавшего в громком деле О. Дж. Симпсона. Она решила продолжить его дело и сосредоточиться на защите прав тех, кто оказался в тюрьме по несправедливым приговорам.

Как Ким совмещает право и бизнес

Несмотря на увлечение юридической практикой, Ким остаётся успешной предпринимательницей. Её бренды Skims и SKKN by Kim продолжают приносить миллионы долларов, а линии одежды и косметики занимают лидирующие позиции на рынке. Однако сама Кардашьян признаётся, что постепенно теряет интерес к шоу-бизнесу: слава перестала быть для неё самоцелью.

Сравнение: медийная карьера и юридическая практика

Направление Плюсы Минусы Шоу-бизнес Финансовая независимость, слава, влияние Отсутствие приватности, постоянное давление Юриспруденция Возможность помогать людям, моральное удовлетворение Высокая ответственность, эмоциональная нагрузка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться только на популярность, не имея профессиональных знаний.

→ Последствие: отсутствие реального влияния в юридической сфере.

→ Альтернатива: системное обучение, участие в правозащитных делах, стажировки в адвокатских фирмах.

А что если Ким действительно уйдёт из шоу-бизнеса?

Эксперты уверены, что её уход станет переломным моментом для индустрии. Кардашьян остаётся одной из самых влиятельных персон XXI века. Если она окончательно посвятит себя юриспруденции, это покажет, что даже символ гламура способен стать лицом интеллектуального и гуманистического движения.

FAQ

Как Ким готовилась к юридическому экзамену?

Она училась по индивидуальной программе в Калифорнии, читала по 18 часов в неделю и работала с наставниками.

Сколько лет учатся юристы в США?

В среднем — 7 лет: бакалавриат плюс юридическая школа. Ким пошла по упрощённому пути стажировки.

Что вдохновило Ким на юридическую карьеру?

История её отца и желание исправлять ошибки судебной системы.

Может ли звезда реально стать адвокатом?

Да, при успешной сдаче экзамена она сможет вести дела и защищать клиентов в суде.

Мифы и правда

Миф: Ким просто использует тему права для пиара.

Правда: она действительно прошла многолетнее обучение, участвовала в реальных делах и помогла нескольким заключённым выйти на свободу.

Миф: чтобы стать адвокатом, нужно обязательно закончить престижный университет.

Правда: в Калифорнии существует законная альтернатива — программа ученичества, по которой и обучалась Ким.

3 интересных факта

• В 2021 году Ким сдала первый экзамен по праву — с четвёртой попытки.

• Она лично встречалась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы тюремной реформы.

• Её пример вдохновил тысячи американцев изучать право ради социальной справедливости.

Исторический контекст

Традиция знаменитостей, переходящих в общественную деятельность, не нова. Когда-то Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии, а Анджелина Джоли занялась гуманитарными миссиями ООН. Ким Кардашьян может стать первой в истории звездой реалити, добившейся серьёзных успехов в праве.