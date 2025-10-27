Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:06

Шторм в сети — а Ким танцует: как Кардашьян ответила хейтерам после выходки дочери

Ким Кардашьян поддержала дочь Норт Уэст после критики за внешний вид

Юные звёзды нередко попадают в центр внимания из-за своей внешности или поведения, но когда речь идёт о детях знаменитостей, каждый их шаг обсуждается особенно активно. Так случилось и с 12-летней Норт Уэст — дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста, которая недавно удивила поклонников смелыми экспериментами с внешностью.

Самовыражение или вызов обществу

Недавний ролик, появившийся в соцсетях, мгновенно стал вирусным. На нём Норт и её подруги с цветными косами, временными татуировками на лице и пирсингом в носу танцуют под музыку. У самой Норт дополнительно — чёрные зубы, что придаёт образу дерзости. Комментарии пользователей разделились: одни восхищались смелостью девочек, другие посчитали, что подобное поведение слишком провокационно для их возраста.

Ким Кардашьян, однако, отреагировала спокойно. На волне обсуждений она опубликовала в совместном с дочерью аккаунте новое видео, подписав его коротко: "Не проблема!". На ролике Ким и Норт вместе танцуют в париках, а Крис Дженнер шутливо стреляет из водяного пистолета. Тем самым семья показала, что воспринимает ситуацию с юмором и не собирается делать из неё драму.

"Это действительно сложно и в то же время интересно, потому что все дети носят одинаковую одежду", — сказала телеведущая Ким Кардашьян в подкасте "Назови меня папочкой”.

Её позиция проста: ребёнок имеет право на самовыражение, пусть и с ошибками, особенно если речь идёт о подростке, который только ищет свой стиль.

Родительский баланс между контролем и доверием

Кардашьян не раз признавалась, что воспитывать четырёх детей — задача непростая, особенно после развода с Канье Уэстом. Сложнее всего, по её словам, удерживать баланс между границами и свободой выбора.

Она вспомнила случай, когда Норт раскритиковали за слишком взрослый наряд во время поездки в Италию. Тогда Ким публично признала, что позволила дочери эксперимент, который оказался ошибкой. Но при этом подчеркнула: подобные ситуации — часть взросления.

Многие родители узнают себя в этом — где заканчивается забота и начинается гиперконтроль? Психологи отмечают, что подростковая потребность в самовыражении особенно сильна у детей из публичных семей: они растут под прицелом камер и мнений.

Культурный контекст и влияние семьи

История семьи Кардашьян-Уэст — пример того, как культура самопрезентации и медийность формируют восприятие нормы. Канье Уэст, известный своими эпатажными поступками, не раз вызывал споры, особенно после того, как ему диагностировали биполярное расстройство. Поэтому многие комментаторы поспешили провести параллели с поведением его дочери.

Однако специалисты подчеркивают: склонность к творческому самовыражению не тождественна психологическим отклонениям. Норт растёт в среде, где индивидуальность ценится, и, как отмечает Ким, несмотря на публичность, дочь остаётся "доброй и послушной девочкой".

"Она меня слушается, но в других вопросах я отвечаю: "Детка, если ты хочешь синие волосы, то так тому и быть”", — пояснила Ким Кардашьян.

Что могут взять из этого другие родители

Многие семьи, наблюдая за Кардашьян, задаются вопросом: а стоит ли позволять детям так много свободы? Всё зависит от контекста, считает большинство психологов. Если речь идёт о временных изменениях — прическе, макияже, одежде — лучше дать подростку пространство для самовыражения.

Родителям помогает простая последовательность действий:

  1. сначала понять мотив — что стоит за изменениями.

  2. обсудить возможные последствия без угроз и обвинений.

  3. предложить безопасную альтернативу, сохранив уважение к выбору ребёнка.

Три любопытных факта о Норт Уэст

• Норт уже несколько раз выступала на сцене как начинающая рэперша и дизайнер.
• В 10 лет она участвовала в показе мод, где представила собственную коллекцию одежды.
• У девочки около 20 миллионов подписчиков в TikTok — и все публикации проходят модерацию Ким.

