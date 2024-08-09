Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.

Это заявление было сделано в ответ на обвинения со стороны оппозиции в концентрации иностранных вооруженных сил на острове.

Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) потребовала от правительства Никоса Христодулидиса ответить на обвинения в том, что Кипр превращается в мост мира или в "часть проблемы" из-за всё более широкого использования Соединенными Штатами не только баз, но и инфраструктуры страны в критический момент.

АКЭЛ заявила, что правительство Христодулидиса должно ставить интересы Кипра выше интересов и приказов любых третьих стран и не допускать, чтобы остров становился базой для иностранных армий.

Официальный представитель правительства Кипра Летимпиотис назвал "печально безответственной" позицию АКЭЛ, которая, по его мнению, распространяет ложные новости. Он подчеркнул, что гуманитарная роль Кипра признана и приветствуется всем международным сообществом, и что Кипр остается "частью решения, а не частью проблемы" в Восточном Средиземноморье и Ближнем Востоке.

Партия АКЭЛ также опубликовала данные о прибытии иностранных военных на Кипр, включая большое количество военной техники, а также усиление присутствия американских солдат на острове.

Однако Летимпиотис заверил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах, а только оказывает гуманитарную помощь и содействие эвакуации. Он также отметил, что ВМС США часто используют порты Кипра, и что на острове находятся базы Акротири и Декелия.

Несмотря на это, лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении 19 июня выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может считать остров вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать его аэропорты и базы в военных целях.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр не вовлечен в военные конфликты и является частью решения проблем Ближнего Востока, а не их частью.

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