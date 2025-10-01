Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:15

Килограммы обижаются не на хлеб: в чём реальный секрет правильного питания

Баланс белков жиров и углеводов важен для полноценного рациона — отметил Роман Пристанский

Правильное питание — это не про строгие диеты, а про баланс и осознанность. Оно помогает не только поддерживать вес, но и сохранять энергию, концентрацию и хорошее настроение каждый день.

"Основной принцип питания — это баланс белков, жиров и углеводов в одном приёме пищи", — объяснил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Сравнение

Подход Суть Для кого подходит Минусы
Сбалансированное питание белки, жиры и углеводы в каждом приёме для всех, кто хочет поддерживать здоровье требует планирования
Низкоуглеводная диета упор на белки и жиры, минимум углеводов для снижения веса риск дефицита клетчатки
Высокобелковое питание много мяса, рыбы, яиц спортсмены, набор массы нагрузка на почки
Вегетарианство исключение мяса для этических и экологических целей нужно контролировать B12 и железо

Советы шаг за шагом

  1. Собирайте тарелку по правилу трёх частей: белок (мясо, рыба, бобовые), гарнир (крупа или картофель) и овощи.

  2. Добавляйте клетчатку — овощи или зелень в каждом приёме пищи.

  3. Не забывайте о жирах: орехи, семена, оливковое масло поддержат гормональный фон.

  4. Ешьте регулярно — 3-4 раза в день, чтобы избежать скачков сахара и переедания.

  5. Подстраивайте питание под цель: для снижения веса уменьшайте порции углеводов, для набора массы — увеличивайте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: исключать целые группы продуктов (например, углеводы).
    Последствие: дефицит энергии, усталость, раздражительность.
    Альтернатива: уменьшать быстрые углеводы, оставляя цельнозерновые и овощи.

  • Ошибка: питаться нерегулярно, "на бегу".
    Последствие: скачки сахара, переедание вечером.
    Альтернатива: ставить фиксированные приёмы пищи и перекусы.

  • Ошибка: ориентироваться только на калории.
    Последствие: дисбаланс по витаминам и минералам.
    Альтернатива: учитывать качество продуктов, а не только цифры.

А что если…

А что если у человека нет времени готовить? Решением могут стать готовые наборы здорового питания или простые блюда "одной тарелки" — салат с рыбой и крупой, овощи с курицей и макаронами из твёрдых сортов.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Баланс БЖУ стабильная энергия, хорошее самочувствие нужно следить за составом
Диета с исключениями быстрый результат (например, похудение) риск дефицитов
Индивидуальный рацион учитывает цели и здоровье нужен специалист
Осознанное питание формирует привычки, снижает стресс требует времени на выработку

FAQ

Что должно быть на тарелке каждый день?
Белок, овощи и крупа — простая формула для баланса.

Можно ли похудеть без строгой диеты?
Да, достаточно уменьшить порции углеводов и добавить больше овощей.

Нужно ли считать калории?
Не обязательно: важно качество и баланс продуктов.

Мифы и правда

  • Миф: для здоровья нужно полностью отказаться от сладкого.
    Правда: небольшие порции сладкого в сбалансированном рационе допустимы.

  • Миф: углеводы делают людей толстыми.
    Правда: лишний вес вызывает избыток калорий, а не сами углеводы.

  • Миф: чем больше белка, тем лучше.
    Правда: избыток белка нагружает почки и не всегда полезен.

Исторический контекст

  • В античности питание строилось вокруг хлеба, овощей и масла.

  • В XIX веке появились первые исследования о роли белков, жиров и углеводов.

  • В XX веке диетология разделилась на строгие диеты и концепцию баланса.

  • Сегодня врачи всё чаще говорят о простых принципах, а не жёстких ограничениях.

Три интересных факта

  1. Чувство сытости во многом зависит от белков: они дольше всего перевариваются.

  2. Клетчатка снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника.

  3. Осознанное питание помогает не только телу, но и психике — снижает уровень стресса.

