© commons.wikimedia.org by Haplochromis is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:54

Приключение на Килиманджаро: где увидеть водопад и поучаствовать в кофейных традициях чагга

Водопад Матеруни и кофейные традиции: как дешево путешествовать на Килиманджаро

Мало кто знает, что в северной Танзании, у подножия Килиманджаро, скрывается уголок, где можно за один день увидеть мощный горный водопад и прикоснуться к вековым традициям выращивания кофе. Как пишет в своём блоге путешественница Мария Аккужина, поездка к водопаду Матеруни и знакомство с культурой народа чагга оставляют яркие впечатления и становятся настоящим погружением в африканскую жизнь.

Как добраться

Матеруни находится всего в 15 километрах от города Моши, на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Дорога пролегает через тропические леса и плантации, а путь к водопаду сопровождается сменой пейзажей — от банановых рощ до густых джунглей.

Путешественница отмечает, что удобнее всего отправляться сюда на внедорожнике 4x4, особенно в сезон дождей, когда дороги сильно размывает. Из Аруши дорога занимает примерно два часа. Доступны как групповые экскурсии, так и индивидуальные туры. Второй вариант, хоть и дороже, но позволяет двигаться в своём темпе, делать остановки и гибко планировать маршрут.

Впечатления от поездки

По словам Марии, первое, что поражает в Матеруни, — это сам водопад. Его высота достигает 80 метров. После часового треккинга по джунглям перед путешественниками открывается вид на мощный поток, падающий в природный бассейн, где можно освежиться после дороги.

Не менее яркой частью маршрута становится кофейный тур у народа чагга — коренных жителей этих мест. Туристы участвуют во всех этапах: от сбора ягод и очистки зерен до обжарки и приготовления напитка на открытом огне.

"Нам дали возможность приобщиться к традициям: к очистке зерен в ступах под ритмичные песни, обжариванию их на огне и распитию готового ароматного напитка. Это уникальный культурный опыт и он стоит каждого потраченного доллара", — поделилась путешественница.

Маршрут проходит через кофейные и банановые плантации. Гиды рассказывают не только о флоре и фауне, но и о повседневной жизни чагга. В дороге можно встретить обезьян-колобусов, хамелеонов и множество ярких бабочек. Завершается экскурсия обедом из блюд традиционной танзанийской кухни.

Сколько стоит путешествие

Поездка обошлась Марии и её спутнику в 100 долларов США (около 9 000 рублей) на человека. В эту сумму вошли:

  • трансфер из Аруши на внедорожнике 4x4 с водителем-гидом;
  • сопровождение местного гида из народа чагга;
  • участие в кофейном туре с дегустацией;
  • обед с традиционной кухней.

Для желающих сэкономить доступны групповые экскурсии — их стоимость начинается от 65 долларов (примерно 6 000 рублей). Дополнительно туристы могут взять напрокат резиновые сапоги за 5 долларов — это особенно важно в сезон дождей. Кроме того, многие увозят с собой сувениры: настоящую арабику, выращенную у подножия Килиманджаро, расфасованную в мешочки ручной работы.

Почему это стоит попробовать

Поездка к водопаду Матеруни сочетает в себе и приключение, и культурное открытие. С одной стороны — это яркая прогулка по живописным джунглям, с другой — возможность прикоснуться к наследию народа чагга, который веками сохраняет свои традиции выращивания кофе.

"Теперь, когда я буду пить свой утренний кофе, то буду видеть не просто чашку, а историю о терпении, труде и любви к своему делу", — подытожила Мария.

