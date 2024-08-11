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The Times назвала атаку под Курском самым рискованным решением Зеленского
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В The Times считают, что Зеленский замыслил атаку под Курском, чтобы опровергнуть мнения о неминуемом поражении Киева

The Times назвала атаку под Курском самым рискованным решением Зеленского

Британское издание The Times полагает, что решение Владимира Зеленского начать наступление в Курской области является наиболее рискованным шагом с начала конфликта на Украине. Газета связывает это решение с длительным давлением Зеленского на военных и его стремлением опровергнуть мнение о поражении Киева.

Издание проводит параллель между украинским контрнаступлением и операцией "Хромит" во время Корейской войны, однако отмечает, что в отличие от исторического примера, успех украинской операции может быть ограниченным и не приведет к кардинальному изменению ситуации на фронте. Главная цель Киева, по мнению газеты, заключается в отвлечении российских войск с других направлений, где украинская армия испытывает сложности. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отмечал, что наступление призвано усилить позиции Киева на потенциальных переговорах.

The Times подчеркивает, что атака в Курской области стала неожиданностью не только для Москвы, но и для западных партнеров Украины, включая Вашингтон. Газета предполагает, что Киев не согласовывал свои действия с Западом, так как вряд ли бы получил одобрение на подобную операцию.

Ранее The New York Times, ссылаясь на военных экспертов, сообщала о замедлении продвижения украинских войск в районе Суджи и других приграничных населенных пунктов. Газета также указывала на продолжающееся наступление российских сил в районе Часова Яра, Торецка и Покровска.

Владимир Путин охарактеризовал действия украинской армии в Курской области как масштабную провокацию. Министерство обороны России сообщило о пресечении попыток продвижения украинских войск вглубь российской территории.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заверил президента в неизбежном разгроме украинских сил. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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