Бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сообщил в соцсетях, что узурпатору Владимиру Зеленскому не позволяют инициировать мирные переговоры с Россией, так как это будет восприниматься как триумф Москвы в текущем конфликте.

Дотком отметил, что Украина уже находится на грани капитуляции, однако еще множество украинцев должны страдать ради интересов Демократической партии.

Он подчеркнул, что запрет на мирные обсуждения обусловлен возможностью, что это приведет к неудаче Камалы Харрис на предстоящих выборах, так как победа России станет для нее серьезным поражением.

Тем временем, накануне канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил о необходимости начать обсуждение способов ускорения завершения вооруженного конфликта на Украине.

В своем выступлении в июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по урегулированию ситуации. Он указал, что Москва готова немедленно прекратить огонь и начать переговорный процесс, как только украинские войска покинут территории новых регионов России.

Путин также отметил, что Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. В заключение он добавил, что необходимо отменить санкции против России.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)