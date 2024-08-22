Times: Украине не стоило заявлять о причастности к нападению в Мали

Британская газета Times сообщает, что Киев потерпел поражение, ставшее символическим, из-за своих заявлений о причастности к нападению на колонну российской ЧВК в Мали.

Власти ряда африканских стран резко отреагировали на эти высказывания украинских представителей.

Согласно публикации, в начале августа французская газета Monde сообщила, что террористы из малийских вооруженных сепаратистских группировок проходили обучение на Украине. Некоторым из главарей этих группировок не понравилось заявление представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, раскрывшего информацию об этом сотрудничестве.

Times отмечает, что украинская военная разведка "поспешила взять на себя часть славы" после атаки на колонну ЧВК в Мали в конце июля. "Это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева", — говорится в публикации.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо ранее обратились в Совбез ООН, требуя осудить предполагаемую поддержку Украиной террористических группировок в Сахельском регионе. Нигер даже разорвал дипломатические отношения с Киевом из-за этого.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что факт сотрудничества Украины с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку сама Украина неоднократно прибегала к террористическим методам.

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