Британская газета Times сообщает, что Киев потерпел поражение, ставшее символическим, из-за своих заявлений о причастности к нападению на колонну российской ЧВК в Мали.
Власти ряда африканских стран резко отреагировали на эти высказывания украинских представителей.
Согласно публикации, в начале августа французская газета Monde сообщила, что террористы из малийских вооруженных сепаратистских группировок проходили обучение на Украине. Некоторым из главарей этих группировок не понравилось заявление представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, раскрывшего информацию об этом сотрудничестве.
Times отмечает, что украинская военная разведка "поспешила взять на себя часть славы" после атаки на колонну ЧВК в Мали в конце июля. "Это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева", — говорится в публикации.
Мали, Нигер и Буркина-Фасо ранее обратились в Совбез ООН, требуя осудить предполагаемую поддержку Украиной террористических группировок в Сахельском регионе. Нигер даже разорвал дипломатические отношения с Киевом из-за этого.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что факт сотрудничества Украины с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку сама Украина неоднократно прибегала к террористическим методам.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Newsweek пророчит тяжелые последствия для Киева после атаки на Курскую область
Известное издание Newsweek оценивает недавнее вторжение украинских сил на территорию Курской области как рискованную стратегию с весьма негативными перспективами для Киева.
В СДПГ аргументировали размещение ракет США отсутствием защиты от угроз
Сопредседатель партии Германии СДПГ Саскиа Эскен объяснила решение о размещении американских ракет в Германии отсутствием защиты от угроз в ЕС, в том числе со стороны оружия России. В интервью Funke Эскен отметила, что это решение было вызвано необходимостью усилить оборону региона.
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат
Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей
Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).