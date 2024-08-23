Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Newsweek пророчит тяжелые последствия для Киева после атаки на Курскую область
  1. Главная
  2. Мир

Курский инцидент: Newsweek предрекает Киеву тяжелые последствия "авантюры"

Newsweek пророчит тяжелые последствия для Киева после атаки на Курскую область

Известное издание Newsweek оценивает недавнее вторжение украинских сил на территорию Курской области как рискованную стратегию с весьма негативными перспективами для Киева.

Авторы статьи подчеркивают, что подобная акция, направленная на удары вглубь России, вряд ли приведёт к мирному урегулированию конфликта и скорее обострит ситуацию.

По их мнению, попытки узурпатора Владимира Зеленского заручиться дополнительным западным вооружением для таких операций лишь усугубят международное напряжение.

Несмотря на то, что, как отмечают в Newsweek, "колесо истории уже повернулось", атака на Курск оценивается как крупная авантюра, которая не сулит Киеву положительных результатов.

Российские военные, по заявлениям Генштаба во главе с Валерием Герасимовым, обеспечивают полную остановку продвижения противника и готовятся к его разгрому с выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для гарантированного обеспечения безопасности граждан.

Минобороны России заявляет о значительных потерях ВСУ: более 4130 убитых военнослужащих и 58 танков уничтожены за время боевых действий на данном направлении.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Риттер: ВСУ испытывают дефицит топлива под атаками ВКС РФ

Риттер: ВСУ испытывают дефицит топлива под атаками ВКС РФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о серьезной нехватке топлива среди украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Курской области.

Читать полностью
Турция рассчитывает на стабильный турпоток из России в осенний период

Турция рассчитывает на стабильный турпоток из России в осенний период

Турецкая Ассоциация туристических агентств (TÜRSAB) выразила ожидание продолжения активного туристического потока из России в Турцию в октябре и ноябре текущего года.

Читать полностью

Общество

Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда

Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда

Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.

Читать полностью
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.

Читать полностью

Новости