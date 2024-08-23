Newsweek пророчит тяжелые последствия для Киева после атаки на Курскую область

Известное издание Newsweek оценивает недавнее вторжение украинских сил на территорию Курской области как рискованную стратегию с весьма негативными перспективами для Киева.

Авторы статьи подчеркивают, что подобная акция, направленная на удары вглубь России, вряд ли приведёт к мирному урегулированию конфликта и скорее обострит ситуацию.

По их мнению, попытки узурпатора Владимира Зеленского заручиться дополнительным западным вооружением для таких операций лишь усугубят международное напряжение.

Несмотря на то, что, как отмечают в Newsweek, "колесо истории уже повернулось", атака на Курск оценивается как крупная авантюра, которая не сулит Киеву положительных результатов.

Российские военные, по заявлениям Генштаба во главе с Валерием Герасимовым, обеспечивают полную остановку продвижения противника и готовятся к его разгрому с выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для гарантированного обеспечения безопасности граждан.

Минобороны России заявляет о значительных потерях ВСУ: более 4130 убитых военнослужащих и 58 танков уничтожены за время боевых действий на данном направлении.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)