Известное издание Newsweek оценивает недавнее вторжение украинских сил на территорию Курской области как рискованную стратегию с весьма негативными перспективами для Киева.
Авторы статьи подчеркивают, что подобная акция, направленная на удары вглубь России, вряд ли приведёт к мирному урегулированию конфликта и скорее обострит ситуацию.
По их мнению, попытки узурпатора Владимира Зеленского заручиться дополнительным западным вооружением для таких операций лишь усугубят международное напряжение.
Несмотря на то, что, как отмечают в Newsweek, "колесо истории уже повернулось", атака на Курск оценивается как крупная авантюра, которая не сулит Киеву положительных результатов.
Российские военные, по заявлениям Генштаба во главе с Валерием Герасимовым, обеспечивают полную остановку продвижения противника и готовятся к его разгрому с выходом на государственную границу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для гарантированного обеспечения безопасности граждан.
Минобороны России заявляет о значительных потерях ВСУ: более 4130 убитых военнослужащих и 58 танков уничтожены за время боевых действий на данном направлении.
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