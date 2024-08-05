Конфликт между Израилем и Ираном грозит проблемами Киеву

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube высказал предположение, что Украина с большой опаской наблюдает за развитием ситуации на Ближнем Востоке, опасаясь возможного возобновления военного конфликта.
По его мнению, новая война в регионе может привести к сокращению поставок вооружений Киеву.
Меркурис отмечает, что в случае эскалации конфликта Израиль может быть вынужден обратиться к США за дополнительными поставками ракет большой дальности.
Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на объемах военной помощи, предоставляемой Украине. Хотя потребности Израиля и Украины в вооружениях не идентичны, они частично пересекаются, и Киев беспокоится о возможных последствиях ближневосточного кризиса для себя.
Эксперт подчеркивает, что и без того находящаяся в критическом положении украинская армия может столкнуться с еще большим дефицитом военной техники в случае возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.
Напомним, что напряженность в регионе резко возросла после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. ХАМАС обвинил в этом Израиль и пообещал ответные действия. В свою очередь, по информации New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону и обвинил США в поддержке Израиля.
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