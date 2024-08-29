Киевский режим закрыл единственную больницу в подконтрольном Красноармейске

В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
По информации СМИ, городские власти приняли непростое решение о закрытии больницы. Медицинскому персоналу поручено до вечера пятницы перевезти всех пациентов в лечебные учреждения, расположенные вдали от линии фронта.
Franceinfo также сообщает, что, по словам корреспондента радиостанции, находящегося в Красноармейске, украинские военные демонстрируют подавленное настроение. Они жалуются на нехватку личного состава и боеприпасов.
Ранее на подконтрольной Киеву части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.
Красноармейск (Покровск) — крупный железнодорожный узел на северо-западе Донецкой Народной Республики. Город имеет стратегически важное значение, через него проходят транспортные артерии, связывающие ДНР с другими регионами.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил о существенном продвижении российских войск на красноармейском направлении. По его словам, ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Гродовка.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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