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В Киеве прозвучали взрывы
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Киев под обстрелом: в городе звучит воздушная тревога

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе и его окрестностях звучит сигнал тревоги.

Местные жители сообщают о взрывах, которые слышны в городе. Предположительно, взрывы происходят за пределами Киева. Это не первый случай обстрела украинской столицы.

Напомним, что с 10 октября 2022 года российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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