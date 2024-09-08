Взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги раздались в столице Украины

В ночь на 10 октября в Киеве прогремели взрывы, как сообщает агентство РБК-Украина.
Сигнал воздушной тревоги, который начал звучать в 00:33 по московскому времени, был объявлен онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации.
Нападения на украинскую инфраструктуру российскими военными начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после терактана Крымском мосту, ответственность за который, по утверждению российских властей, несут украинские спецслужбы.
Целями ударов стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога практически ежедневно объявляется в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Сирия отразила удар Израиля
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку на несколько объектов в центральном регионе страны, сообщает Сирийское агентство новостей SANA.
Кошки — скрытые любители игры в "апорт"
Исследователи из Университета Пердью завершили масштабное изучение поведения домашних животных и пришли к неожиданному выводу: кошки, как оказалось, тоже любят приносить предметы, хотя принято считать, что эта игра характерна в основном для собак.
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.