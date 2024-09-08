Взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги раздались в столице Украины

В ночь на 10 октября в Киеве прогремели взрывы, как сообщает агентство РБК-Украина.

Сигнал воздушной тревоги, который начал звучать в 00:33 по московскому времени, был объявлен онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации.

Нападения на украинскую инфраструктуру российскими военными начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после терактана Крымском мосту, ответственность за который, по утверждению российских властей, несут украинские спецслужбы.

Целями ударов стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

С тех пор воздушная тревога практически ежедневно объявляется в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

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