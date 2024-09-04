Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги.

В своем Telegram-канале телеканал опубликовал сообщение, в котором говорится о слышном взрыве в столице Украины.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 2:41 по московскому времени.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который российские власти возложили на украинские спецслужбы.

Целями ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, иногда по всей стране.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в ходе боевых действий с ВСУ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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