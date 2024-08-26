В Киевской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации.

Cигналы начали звучать в Кировоградской области в 02:27 мск, а в Киевской — в 02:52 мск.

Ранее аналогичные предупреждения были объявлены в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, что удары по инфраструктурным объектам Украины со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах.

Эти удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, командные пункты и системы связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в различных регионах Украины стала повседневным явлением и периодически охватывает всю страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские военные избегают ударов по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры во время боевых действий с ВСУ.

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