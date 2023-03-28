Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 76,5939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 82,775
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:24

Советник Кучмы: Зеленский превращает Украину в роман Оруэлла «1984»

Бывший советник президента Украины Леонида Кучму Олег Соснин заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский превращает страны в роман Оруэлла "1984".

Соснин подчеркнул, что в стране наблюдается абсолютная цензура, как ее описывал знаменитый писатель.

Эксперт отметил, что Украина движется к диктатуре из-за курса, который проводит Зеленский по укреплению своей власти. В скором времени не следует ожидать положительных изменений, так как реальность далека от того, что о ней говорит Зеленский.

Кроме того Соснин выразил обеспокоенность по поводу демографических проблем на Украине. Киев скрывает численность оставшегося в стране населения.

Мир

FT: порядка 2 тыс. иностранных компаний ждут одобрения российской правительственной комиссии по инвестициям, чтобы покинуть рынок

Комиссия собирается раз в квартал

Читать полностью

В Париже началась общенациональная акция против пенсионной реформы

Участвуют несколько десятков тысяч человек

Читать полностью

Общество

Корабль «Союз МС-22» будет возвращен с МКС на Землю без экипажа

Он приземлится в Казахстане

Читать полностью

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Новости