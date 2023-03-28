Бывший советник президента Украины Леонида Кучму Олег Соснин заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский превращает страны в роман Оруэлла "1984".

Соснин подчеркнул, что в стране наблюдается абсолютная цензура, как ее описывал знаменитый писатель.

Эксперт отметил, что Украина движется к диктатуре из-за курса, который проводит Зеленский по укреплению своей власти. В скором времени не следует ожидать положительных изменений, так как реальность далека от того, что о ней говорит Зеленский.

Кроме того Соснин выразил обеспокоенность по поводу демографических проблем на Украине. Киев скрывает численность оставшегося в стране населения.