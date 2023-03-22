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  • Опубликована сегодня в 13:15

Ракета «Точка-У» уничтожила здание водоканала в Петровском районе Донецка

Попадание ракеты "Точка-У" уничтожило здание водоканала в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава Кировской службы водоканала Александр Улавин, объект обслуживал сеть района. К счастью, пострадавших при попадании ракеты нет.

Здание было полностью уничтожено, также уничтожено оборудование. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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