Попадание ракеты "Точка-У" уничтожило здание водоканала в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава Кировской службы водоканала Александр Улавин, объект обслуживал сеть района. К счастью, пострадавших при попадании ракеты нет.

Здание было полностью уничтожено, также уничтожено оборудование. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.