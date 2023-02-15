Киевский режим сообщил, что обнаружил над столицей Украины шесть воздушных шаров. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
"Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около шести вражеских воздушных целей. По уточнённой информации, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра", — отмечается в сообщении.
Власти Украины считают, что воздушные шары были посланы для слежки за ПВО.
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