В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание The Insider.

По данным издания, в небе над Киевской областью был обнаружен неопознанный летающий объект. Вероятно, это может быть аэростат или беспилотник.

Кроме того, по данным некоторых украинских СМИ в небе над Киевской областью были слышны взрывы.