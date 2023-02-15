В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание The Insider.
По данным издания, в небе над Киевской областью был обнаружен неопознанный летающий объект. Вероятно, это может быть аэростат или беспилотник.
Кроме того, по данным некоторых украинских СМИ в небе над Киевской областью были слышны взрывы.
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