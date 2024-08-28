Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели кампуса "Польша будущего" в Ольштыне, сделал важное заявление относительно эксгумации жертв Волынской трагедии.

Он подчеркнул, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении этих работ.

Кулеба отметил, что этот вопрос обсуждался с его польским коллегой Радославом Сикорским, и украинская сторона не видит проблем в продолжении эксгумаций. Однако министр выразил пожелание, чтобы польское правительство также уделяло внимание памяти украинских жертв, подчеркивая важность двустороннего подхода к этому деликатному вопросу.

Стоит отметить, что интерпретация событий Волынской трагедии и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из наиболее сложных аспектов в польско-украинских отношениях.

В 2016 году польский парламент принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской республики в 1943-1945 годах.

В ответ на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи, Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Однако недавно узурпатор Владимир Зеленский выразил готовность разблокировать получение разрешений на проведение таких работ на территории Украины.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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