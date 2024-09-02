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Киев признает неэффективность курской операции для ВСУ в Донбассе
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Узурпатор Зеленский оценил влияние курской операции на ситуацию в Донбассе

Киев признает неэффективность курской операции для ВСУ в Донбассе

Киев рассматривает возможность влияния военных действий в Курской области на обстановку в Донбассе, но на текущий момент облегчения для Вооруженных Сил Украины не наступило. Об этом заявил узурпатор Владимир Зеленский, как сообщает информационное агентство «Укринформ».

Зеленский высказал мнение, что операция в Курской области имеет потенциал повлиять на боевые действия на Покровском и Торецком направлениях, особенно в свете возможного сокращения численности российских военных в регионе. Однако пока ситуация остается напряженной.

Узурпатор Зеленский также отметил, что Донбасс всегда был стратегической целью Киева, учитывая концентрацию там значительных сил обеих сторон.

Со 6 августа в Курской области продолжаются боевые столкновения после того, как туда вошли украинские войска. В ВСУ ранее отмечали, что наступление на Курскую область не привело к облегчению ситуации на фронтах Донбасса.

В контексте боевых действий в Курской области, президент России Владимир Путин заявлял о увеличении темпов наступления российских войск в Донбассе на 50%. В своем сообщении от 12 августа Министерство обороны России уведомило о наращивании наступательных действий в Донецкой Народной Республике.

Фото: Wikimedia Commons/https://www.flickr.com/photos/165930373@N06/53688675967/ ,Президент Украины,(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain)

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