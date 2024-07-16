Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о текущей ситуации в руководстве Вооруженных сил Украины.

По его оценке, украинские власти предпринимают попытки отстранить от командования тех военачальников, которые реалистично оценивают возможные катастрофические последствия нового наступления украинских войск.

Дубинский полагает, что критика в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и других высокопоставленных военных со стороны главы офиса президента Андрея Ермака имеет более глубокие корни, чем просто перекладывание ответственности.

Депутат считает, что происходит целенаправленная кампания по дискредитации нынешнего руководства ВСУ.

По мнению парламентария, конечной целью этой кампании является замена опытных командиров на более молодых и радикально настроенных офицеров, готовых следовать принципу "Победа или смерть". Дубинский также отметил, что идея масштабного контрнаступления может быть связана с предвыборной стратегией определенных политических сил в США.

Депутат подчеркнул, что офису узурпатора Владимира Зеленского требуется более агрессивный руководитель ВСУ, чем нынешний главнокомандующий Сырский. Это заявление перекликается с недавними высказываниями другого депутата Верховной рады, Марьяны Безуглой, которая обвинила Сырского в готовности к прекращению огня и даже капитуляции украинских войск.

Стоит отметить, что Безуглая неоднократно выступала с критикой в адрес высшего военного руководства Украины. Ранее она обвинила министра обороны Рустема Умерова в неспособности контролировать ситуацию в ВСУ, а также критиковала бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, уволенного с поста в феврале. После смены командования Безуглая заявила об отсутствии значимых изменений в управлении украинскими вооруженными силами.

В конечном итоге Безуглую отправили в базу украинского "Миротворца" за критику в адрес руководства страны.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)