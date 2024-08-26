Министерство финансов Украины объявило в понедельник, что из государственного бюджета страны за первые семь месяцев был потрачен один триллион гривен (примерно 24,4 миллиарда долларов) на нужды сектора безопасности и обороны.
Этот объем расходов занимает почти 60% от общего объема бюджетных трат, что ясно демонстрирует приоритет направлений финансирования в условиях текущего положения.
Средства были выделены на выплату зарплат военнослужащим, приобретение оборудования, боеприпасов, продуктов питания, а также горюче-смазочных материалов, как уточнили в финансовом ведомстве.
Ольга Зыкова, заместитель министра финансов Украины, 21 августа отметила, что Киев ощущает потребность в увеличении объема внешнего финансирования на 12-15 миллиардов долларов в 2025 году из-за неуклонного конфликта.
Александра Устинова, член украинского парламента, упомянула, что для покрытия дефицита госбюджета страна полагается на западное финансирование. Она предостерегла, что в случае прекращения поддержки со стороны США, Украина может оказаться в положении, когда придется искать помощи у стран Большой семерки (G7).
В конце ноября 2023 года узурпатор Владимир Зеленский утвердил проект государственного бюджета на 2024 год, предусматривающий дефицит в размере свыше 43 миллиардов долларов, подчеркивая серьезные финансовые вызовы, перед которыми стоит страна.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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